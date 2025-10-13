Indicateurs: Signal parabolique_HTF

Nouveau commentaire
 

Signal parabolique_HTF:

L'indicateur Parabolic_HTF_Signal affiche la direction de la tendance ou un signal de transaction de l'indicateur Color_Parabolic sur la barre sélectionnée sous la forme d'un objet graphique avec une indication de couleur de la tendance ou de la direction de la transaction et émet des alertes ou des signaux sonores s'il y a des signaux de transactions.

Signal parabolique_HTF

Author: Nikolay Kositsin

[Supprimé]  
Pourquoi n'affiche-t-il rien ? ? ?????????
Nouveau commentaire