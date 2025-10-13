Indicateurs: Signal parabolique_HTF
Signal parabolique_HTF:
L'indicateur Parabolic_HTF_Signal affiche la direction de la tendance ou un signal de transaction de l'indicateur Color_Parabolic sur la barre sélectionnée sous la forme d'un objet graphique avec une indication de couleur de la tendance ou de la direction de la transaction et émet des alertes ou des signaux sonores s'il y a des signaux de transactions.
Author: Nikolay Kositsin