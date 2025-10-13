Indicateurs: Stochastique-X8
Oscillateur Stochastique Blau_TS_Stochastic
newdigital, 2014.01.22 12:58
Comment trader avec l'oscillateur stochastique (basé sur l'article de dailyfx.com)
- L'oscillateur stochastique lent fournit des signaux clairs dans une stratégie forex.
- Ne prenez que les signaux provenant des niveaux de surachat ou de survente.
- Filtrez les signaux forex pour ne prendre que ceux qui vont dans le sens de la tendance.
La stochastique est un simple oscillateur de momentum développé par George C. Lane à la fin des années 1950. En tant qu'oscillateur de momentum, le stochastique peut aider à déterminer quand une paire de devises est surachetée ou survendue. Comme l'oscillateur a plus de 50 ans, il a résisté à l'épreuve du temps, ce qui explique en grande partie pourquoi de nombreux traders l'utilisent encore aujourd'hui.
Bien qu'il existe plusieurs variantes de l'oscillateur stochastique, nous nous concentrerons aujourd'hui sur l'oscillateur stochastique lent.
Le stochastique lent se trouve en bas de votre graphique et se compose de deux moyennes mobiles. Ces moyennes mobiles sont comprises entre 0 et 100. La ligne bleue est la ligne %K et la ligne rouge est la ligne %D. Étant donné que le %D est une moyenne mobile du %K, la ligne rouge sera également en retard sur la ligne bleue.
Les traders sont constamment à la recherche de moyens pour saisir les nouvelles tendances qui se développent. Par conséquent, les oscillateurs de momentum peuvent fournir des indices lorsque le momentum du marché ralentit, ce qui précède souvent un changement de tendance. Par conséquent, un trader utilisant le stochastique peut voir ces changements de tendance sur son graphique.
Le momentum change de direction lorsque ces deux lignes stochastiques se croisent. Par conséquent, un trader prend un signal dans la direction du croisement lorsque la ligne bleue croise la ligne rouge.
Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessus, les tendances à court terme ont été détectées par le stochastique. Toutefois, les traders cherchent toujours à améliorer les signaux afin de les renforcer. Il existe deux façons de filtrer ces transactions afin d'améliorer la force du signal.
1 - Recherchez les croisements à des niveaux extrêmes
Naturellement, un trader ne voudra pas prendre tous les signaux qui apparaissent. Certains signaux sont plus forts que d'autres. Le premier filtre que nous pouvons appliquer à l'oscillateur est de prendre les croisements qui se produisent à des niveaux extrêmes.
Étant donné que l'oscillateur se situe entre 0 et 100, on considère qu'il y a surachat au-dessus du niveau 80. D'autre part, la survente est considérée comme inférieure au niveau 20. Par conséquent, les croisements à la baisse qui se produisent au-dessus de 80 indiqueraient un changement potentiel de tendance à la baisse à partir des niveaux de surachat.
De même, un croisement à la hausse qui se produit en dessous de 20 indiquerait un changement potentiel de tendance à la hausse à partir de niveaux de survente.
2 - Filtrer les transactions sur un cadre temporel plus élevé dans le sens de la tendance
Le deuxième filtre que nous pouvons envisager d'ajouter est un filtre de tendance. Si nous trouvons une tendance haussière très forte, l'oscillateur stochastique est susceptible de rester dans des niveaux de surachat pendant une période prolongée, donnant ainsi de nombreux faux signaux de vente.
Nous ne voudrions pas vendre une forte tendance haussière puisque plus de pips sont disponibles dans la direction de la tendance.
Par conséquent, si nous trouvons une forte tendance haussière, nous devons rechercher un fléchissement ou une correction afin d'entrer à l'achat. Cela signifie qu'il faut attendre qu'un graphique intrajournalier se corrige et affiche des lectures de survente.
À ce moment-là, si le stochastique croise à la hausse les niveaux de survente, il est probable que la pression et la dynamique de vente se soient atténuées. Cela nous donne un signal d'achat qui s'aligne sur la tendance générale.
Indicateurs : Oscillateur stochastique
newdigital, 2013.10.09 07:23
Les tendances sur le marché des changes avec l'oscillateur stochastique
- Une tendance haussière est composée de hauts et de bas plus élevés. Les traders peuvent utiliser la stochastique pour trouver d'excellentes entrées risque/récompense à ces points de support bas dans la tendance.
- Une tendance baissière est composée de hauts et de bas plus bas. Les traders du Forex peuvent utiliser la stochastique pour trouver d'excellentes entrées risquées et rémunératrices au niveau de ces points hauts de résistance.
- La stochastique peut être utilisée pour alerter un trader Forex afin qu'il resserre ses stops, réduise la taille de sa position ou prenne ses bénéfices une fois qu'il est dans une tendance.
De loin, les traders qui négocient dans le sens de la tendance quotidienne prédominante ont un pourcentage de réussite plus élevé que ceux qui négocient à contre-courant. L'un des principaux attraits du marché du Forex est qu'il se caractérise par des tendances longues qui permettent aux traders de gagner des centaines de pips s'ils ont programmé leurs entrées avec précision et utilisé des stops de protection pour limiter les risques.
Mais comment les traders peuvent-ils trouver où entrer avec un risque pour un gain maximum ?
Le mantra "la tendance est votre amie jusqu'à ce qu'elle se termine" se trouve dans de nombreux livres de trading, mais il semble que de nombreux traders forex n'ont pas fait de la tendance leur amie et dans certains cas, la tendance est devenue leur ennemie. Plutôt que de recevoir les pips offerts aux traders qui ont correctement saisi la tendance, de nombreux traders se sont retrouvés du côté "donneur" de la transaction, perdant des pips en luttant contre la tendance.
Tout comme les gens se sont tournés vers les services de rencontres en ligne pour trouver la personne idéale, les traders du forex peuvent se tourner vers la stochastique pour faire de la tendance leur amie à nouveau.
Dans une tendance haussière sur un graphique journalier, les lignes stochastiques %K et %D passant sous la ligne de référence horizontale "20" et revenant au-dessus de la ligne 20 indiquent que la correction de prise de bénéfices touche à sa fin. Le croisement des stochastiques vers le haut nous indique également que les acheteurs recommencent à entrer sur le marché. En outre, cela montre qu'il existe un bon support.
Comment négocier la tendance à l'aide des stochastiques
La patience est la clé du jeu lorsque l'on tente de négocier avec la tendance. S'engager trop tôt dans la tendance peut exposer les traders à des pertes importantes. Entrer trop tard dans la tendance réduit le montant des bénéfices avant la fin de l'oscillation.
Utilisez l'indicateur stochastique pour trouver l'entrée "Boucles d'or", ni trop tôt, ni trop tard. Une fois qu'une forte tendance haussière est trouvée, attendez que l'indicateur stochastique avec les paramètres 15, 5, 5 se déplace dans la zone de survente sous la ligne de référence horizontale 20. Ensuite, attendez que les lignes %K et %D repassent au-dessus de la ligne 20. Entrez en position longue avec un stop placé quelques pips en dessous du dernier plus bas. Fixez une limite d'au moins deux fois la taille du stop.
Une fois qu'ils sont en position haussière, les traders tentent d'engranger autant de bénéfices que possible. Les traders prennent généralement des bénéfices sur leur position ouverte ou sur leurs stops dès que la stochastique entre dans la zone de surachat. Il est important de noter qu'une paire de devises peut continuer à atteindre de nouveaux sommets même si la stochastique se trouve dans la zone de surachat.
Ainsi, la prochaine fois que vous verrez une tendance et que vous ne saurez pas comment en faire votre "ami", laissez l'indicateur stochastique vous présenter ! Les croisements de stochastiques dans une tendance haussière peuvent vous aider à repérer vos entrées pour rejoindre la tendance principale.
J'ai regardé le code, il est génial, mais ! il y a un grand mais !, il devrait être coloré selon le principe "chaque chasseur veut savoir où se trouve le faisan".
Ce serait alors beaucoup plus facile à lire, et l'idée est 5+.
Stochastique-X8:
L'indicateur dessine une grille de huit oscillateurs stochastiques sur un graphique, avec la possibilité de modifier le nombre de lignes affichées.
Author: Nikolay Kositsin