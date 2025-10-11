Indicateurs: Laguerre_HTF_Signal

L'indicateur Laguerre_HTF_Signal affiche la direction de la tendance ou le signal d'une transaction de l'indicateur Laguerre sous la forme d'un objet graphique avec une indication colorée de la tendance ou de la direction de la transaction.

Author: Nikolay Kositsin

 

Bonjour, Nicholas.

ColorLaguerre.mq5 - donne des erreurs lors de la compilation... ne peut être corrigé. Merci )


 
Corrigé !

