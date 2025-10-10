Indicateurs: XMACD_HTF_Signal
Héloïse
Merci d'avoir rendu public votre signal.
Comment puis-je l'enregistrer dans mon MQL5 WIZARD?
J'ai essayé de le mettre dans INCLUDE/EXPERT/SIGNAL mais cela ne fonctionne pas.
Merci pour votre aide.
Balut
XMACD_HTF_Signal:
L'indicateur XMACD_HTF_Signal affiche les directions de tendance des trois dernières barres de l'indicateur XMACD sous forme de trois objets graphiques.
Author: Nikolay Kositsin