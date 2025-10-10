Indicateurs: XMACD_HTF_Signal

L'indicateur XMACD_HTF_Signal affiche les directions de tendance des trois dernières barres de l'indicateur XMACD sous forme de trois objets graphiques.

Author: Nikolay Kositsin

 

Héloïse

Merci d'avoir rendu public votre signal.

Comment puis-je l'enregistrer dans mon MQL5 WIZARD?

J'ai essayé de le mettre dans INCLUDE/EXPERT/SIGNAL mais cela ne fonctionne pas.



Merci pour votre aide.

Balut

