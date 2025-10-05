Experts: Max trade volume checker for your trading account

Max trade volume checker for your trading account:

Boîte de dialogue permettant d'afficher la taille maximale du lot autorisé sur l'actif sous-jacent pour différents types d'ordres (achat, vente, achat en suspens et vente en suspens).

Author: Conor Mcnamara

 
Pouvez-vous convertir cet EA en indicateur ? Un indicateur serait plus efficace. Merci de votre compréhension.
 
Je crains que ce ne soit pas possible. OrderCalcMargin récupère les informations des courtiers privés directement à partir de leur flux de données, et cette fonction n'est pas autorisée à être exécutée à l'intérieur d'un indicateur.

Extrait de la documentation :

Trading functions can be used in Expert Advisors and scripts.

 
J'ai compris. Je vous remercie.

