Experts: Max trade volume checker for your trading account
Pouvez-vous convertir cet EA en indicateur ? Un indicateur serait plus efficace. Merci de votre compréhension.
FourSeasons #:
Je crains que ce ne soit pas possible. OrderCalcMargin récupère les informations des courtiers privés directement à partir de leur flux de données, et cette fonction n'est pas autorisée à être exécutée à l'intérieur d'un indicateur.
Extrait de la documentation :
Trading functions can be used in Expert Advisors and scripts.
Conor Mcnamara #:
D'après la documentation :
J'ai compris. Je vous remercie.
Max trade volume checker for your trading account:
Boîte de dialogue permettant d'afficher la taille maximale du lot autorisé sur l'actif sous-jacent pour différents types d'ordres (achat, vente, achat en suspens et vente en suspens).
Author: Conor Mcnamara