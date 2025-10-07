Bibliothèque: GetFontName
GetFontName:
Module de fonction pour un affichage plus pratique de la sélection des polices dans les paramètres d'entrée de l'indicateur.
Author: Nikolay Kositsin