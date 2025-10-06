Indicateurs: HiLo
Il s'agit d'un outil intéressant. Il est simple et précis. Il ne modifie pas les prix les plus élevés et les plus bas lorsque l'on change de période, ce qui permet d'obtenir une véritable zone d'offre et de demande.
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
HiLo:
Indicateur de ligne haute et basse
Author: Leandro de Araujo Souza