Indicateurs: HiLo

Indicateur de ligne haute et basse

Author: Leandro de Araujo Souza

 
Il s'agit d'un outil intéressant. Il est simple et précis. Il ne modifie pas les prix les plus élevés et les plus bas lorsque l'on change de période, ce qui permet d'obtenir une véritable zone d'offre et de demande.
