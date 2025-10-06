Scripts: Save OHLCV Data from Chart to CSV File
Y a-t-il une différence avec l'exportation dans le menu SYMBOLS ?
D'après mon expérience, il arrive que l'outil du menu Symboles ne renvoie pas toutes les données disponibles sur le graphique (et parfois il ne fonctionne pas du tout), en particulier lorsqu'on a affaire à des fournisseurs de données autres que MetaQuotes. Je suppose que cela est dû au fait que l'outil du menu Symboles demande les données au courtier, et que les courtiers imposent des limitations sur le nombre de barres que nous pouvons obtenir en une seule demande (je suppose que c'est la raison pour laquelle les données historiques sont remplies progressivement lorsque nous ouvrons un tout nouveau graphique).
Ce script enregistre les données disponibles localement sur le graphique, de sorte que de telles limitations ne s'appliquent pas à lui.
Bonjour, je vous en prie.
Veuillez ouvrir le MetaEditor (le programme à l'icône jaune fourni avec MetaTrader), puis allez dans "File>Open Common Data Folder" (Fichier>Ouvrir le dossier de données communes). Un dossier s'ouvre. Ouvrez le dossier "Files". Vous y trouverez la sortie.
merci beaucoup mon pote, ça a marché parfaitement !
si tu veux un code python qui transforme l'excel en une feuille de données bien organisée en colonnes et non séparées par des espaces, appelle-moi ralphzayl4t@gmail.com j'ai travaillé sur un.
quant à toi comment fais-tu pour travailler avec les données ?
Bonjour encore,
Je vous contacterai si j'ai besoin de cette fonctionnalité.
J'importe principalement les données OHLCV dans MetaTrader pour les utiliser dans le testeur de stratégie. Dans certains cas, je veux être sûr d'avoir les données dans mon PC même si mon compte de démonstration expire. Dans certains cas, je change le spread, les limitations du courtier, etc., pour tester la stratégie avec mes propres spécifications. Le csv de sortie est formaté de manière à pouvoir être importé directement dans MetaTrader, mais il peut également être importé dans python, etc.
Save OHLCV Data from Chart to CSV File:
Ce script enregistre toutes les données OHLCV disponibles sur le graphique dans un fichier CSV.
