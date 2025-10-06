Indicateurs: PriceAlert
- Merci à l'auteur !
S'il vous plaît, que changer dans le code, pour que le niveau d'alerte soit mémorisé, et non pas fixé à l'ouverture de MT, le niveau actuel. (pour qu'il n'y ait pas d'alerte à l'allumage). La suppression de la ligne 111 n'a pas aidé).
Merci de votre compréhension.
Pourquoi ai-je rendu l'entrée variable ?
input bool Deletelevel=true; //supprimer le niveau
À quoi sert la variable d'entrée que j'ai créée ?
- Merci, la variable d'entrée est exactement ce dont vous avez besoin.
p.s. C'est dommage que ce ne soit pas dans le code. Probablement que l'administrateur fait quelques bêtises).
Correction de la perforation, le fichier est en cours de remplacement.
Il y a un problème à mon avis : Lorsque je définis une ligne d'alerte de prix dans un cadre temporel, puis que je change de cadre temporel, la ligne d'alerte de prix est réinitialisée à la position initiale dans laquelle l'indicateur a été inséré.
Elle doit rester dans la position définie, quel que soit le changement de cadre temporel.
erreurs lors de la compilation....
....Juste pour vous rappeler que les lignes régulières que l'on dessine sur le graphique restent au même endroit/niveau de prix quel que soit le cadre temporel et que le changement de cadre temporel n'a pas d'effet sur leur emplacement.
Il doit donc en être de même pour votre indicateur de ligne d'alerte de prix.
Qu'en est-il du son de l'alerte ? Il n'est pas personnalisable ?
PriceAlert:
L'indicateur affiche une ligne horizontale qui sert à définir le niveau de déclenchement du signal.
Author: Nikolay Kositsin