Indicateurs: Bougies de transformation X2MA
Basé sur la stratégie d'entrée en swing trading
Votre stratégie d'entrée en swing trading est la partie la plus importante de la transaction. C'est le seul moment où l'ensemble de votre capital est en jeu. Une fois que l'action évolue en votre faveur, vous pouvez vous détendre, gérer vos stops et attendre une sortie élégante.Cette page explique le modèle de prix de base qui est utilisé pour entrer dans les actions. Une fois que vous vous serez familiarisé avec ce modèle, vous pourrez essayer des stratégies plus avancées basées sur le modèle spécifique que vous négociez.
Avec votre stratégie d'entrée, la première chose que vous devez être capable de faire est d'identifier les points d'oscillation. Qu'est-ce qu'un point d'oscillation ? Il s'agit d'un schéma composé de trois bougies. Pour les entrées sur des positions longues, vous recherchez un point d'oscillation bas. Pour les entrées sur des positions courtes, vous recherchez un point d'oscillation haut.Identifier les retournements à l'aide des points d'inflexion
Pour un point d'inflexion bas :
- La première bougie fait un plus bas.
- La deuxième bougie fait un plus bas.
- La troisième bougie fait un plus bas plus élevé.
Cette troisième bougie nous indique que les vendeurs se sont affaiblis et que l'action va probablement s'inverser.
Pour un point haut d'oscillation :
- La première bougie atteint un sommet.
- La deuxième bougie atteint un sommet plus élevé.
- La troisième bougie atteint un sommet plus bas.
Cette troisième bougie nous indique que les acheteurs se sont affaiblis et que le titre va probablement s'inverser.
Pour notre stratégie d'entrée longue, nous essayons de trouver des actions qui se sont repliées et qui ont atteint un point bas d'oscillation.
Voyons quelques exemples :
Vous voyez que le schéma consiste en un bas (1), un bas plus bas (2), puis un bas plus haut (3) ? Il s'agit d'un point bas d'oscillation classique. Notre stratégie d'entrée consisterait à entrer sur ce titre le jour de la troisième bougie.
Examinons maintenant une action à découvert.
Vous voyez comment le schéma consiste en un haut (1), un haut plus élevé (2), puis un haut plus bas (3) ? Nous chercherions à entrer sur la troisième bougie.
Il convient de noter que tous les points d'oscillation ne se traduisent pas par un retournement puissant. Cependant, un retournement ne se produira pas sans qu'un point d'inflexion ne se développe. Prenez le temps d'examiner quelques graphiques boursiers et de regarder les renversements qui se sont produits dans le passé afin d'être en mesure d'identifier rapidement cette configuration de prix cruciale.
Modèles de prix consécutifs
Idéalement, nous voulons négocier des actions qui ont connu des jours consécutifs de baisse avant que le point bas de l'oscillation ne se développe. C'est le meilleur scénario possible. Voici un exemple sur le long terme :
La situation est inversée du côté court. Dans ce cas, vous devez rechercher des journées consécutives de hausse avant que le point haut de l'oscillation ne se développe.
Lorsque vous recherchez des points d'oscillation à développer, vous devez toujours regarder à gauche du graphique pour voir si l'action se trouve dans une zone de support ou de résistance sur le graphique. Cela améliorera la fiabilité de cette stratégie d'entrée.
Par ailleurs, il peut arriver que vous souhaitiez être plus agressif lors de votre entrée sur le marché.
