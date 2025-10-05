Indicateurs: Symbole inversé

Nouveau commentaire
 

Symbole inversé:

L'indicateur vous permet de travailler avec un instrument de trading "inversé" (1/X) à miroir changeant en temps réel.

Symbole inversé

Author: Nikolay Kositsin

 
Sur cet instrument de trading inversé, vous pouvez attacher des indicateurs techniques et пользовательские индикаторы, qui vous permettent de faire cela.
Comment peut-on "attacher" quoi que ce soit à cet indicateur ?
 
IgorM:
Comment puis-je "attacher" quelque chose à cet indicateur ?

Comme ce https://www.mql5.com/fr/articles/15

 

Dans mon 5 2085 sur XAU TF H1 et en dessous ne fonctionne pas sur les données actuelles. Si vous déplacez le graphique un peu vers la gauche, l'indicateur apparaît et plus le TF est petit, plus il faut faire défiler l'historique pour faire apparaître les données.




 
Chers collègues, bonjour à tous, quelqu'un peut-il me dire que j'ai un indicateur qui n'affiche rien du tout, qu'est-ce qui se passe ?
 
Sergey Chernyavskiy:
Chers collègues, bonne journée à tous, quelqu'un peut-il me conseiller, j'ai un indicateur qui n'affiche rien du tout, qu'est-ce qui se passe ?

Bonjour. Augmentez le"facteur de correction" dans les paramètres, parexemple à 100 000.

Nouveau commentaire