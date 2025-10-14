Indicateurs: Fair Value Gap (FVG) Indicator

L'indicateur Fair Value Gap (FVG) identifie les écarts de prix qui se produisent lorsqu'il y a un déséquilibre entre les pressions à l'achat et à la vente. Il met en évidence les zones où le prix est susceptible de revenir pour combler l'écart, offrant ainsi des points d'entrée potentiels basés sur les inefficacités du marché.

Author: Minh Hieu Hoang

 

Cet indicateur a l'air bien.

Mais il manque à tous vos indicateurs la fonction DeInit, qui ne permet pas de nettoyer l'écran lorsque l'indicateur est supprimé.

De plus, il n'est pas bon de conserver des millions de canaux FVG. Les quelques derniers (disons 10-15) sont importants.

 
J'en prendrai note
 
Mise à jour du code pour corriger quelques problèmes, rafraîchissant le graphique à chaque fois qu'une nouvelle bougie apparaît.
 
Pourriez-vous également ajouter une alerte + une notification lorsque le prix touche les écarts de juste valeur ? Merci.
 
Je vais mettre à jour
 

Merci beaucoup.
 
Cela semble être un bon indicateur... Je vais l'essayer.
 
Fonctionne jusqu'à présent, excellent indicateur
Je n'ai fait que tester la démo, j'ai hâte d'avoir le produit réel, j'ai fait quelques bonnes transactions juste avec la démo.
 
Fonctionne comme prévu, merci
