Bibliothèque: Bibliothèque pour les opérations matricielles

Bibliothèque pour les opérations matricielles:

Bibliothèque pour travailler avec des matrices : création de matrices et opérations de base avec celles-ci : addition, soustraction, multiplication, inversion.

Author: Boris Odintsov

 

Merci beaucoup pour le code !

 
Merci beaucoup !
 
C'est une bonne bibliothèque, mais je pense avoir trouvé une erreur. A la ligne 232, dans la section des opérations inverses, le programme s'interrompt et affiche un message d'erreur disant "it's snt possible to divide by zero" (il n'est pas possible de diviser par zéro). Pouvez-vous résoudre ce problème, s'il vous plaît ? Merci pour votre travail !
