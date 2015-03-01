Idéologie du testeur de stratégie de trading MetaTrader 5 : agents - page 9
:)) Nous avons besoin d'une vente aux enchères - quelqu'un voudra vendre moins cher - nous avons besoin d'un marché . :)
Le terminal peut utiliser les ressources des agents distants du testeur de stratégie en se connectant à eux via le réseau.
Voici à quoi ressemble le premier lancement d'un agent testeur à distance (le test est géré par le terminal de trading) :
Au premier lancement, le gestionnaire d'agents propose de démarrer plusieurs agents en fonction du nombre de cœurs de processeurs logiques, en spécifiant le mot de passe d'accès et les ports souhaités. C'est à ces ports que le terminal se connectera plus tard, lors de la distribution des tâches aux agents de test distants.
Après avoir cliqué sur le bouton "Installer", les services des agents seront installés et le gestionnaire les affiche dans la liste :
À partir de cette fenêtre, vous pouvez facilement gérer chaque copie de l'agent distant.
Le terminal a la possibilité d'utiliser des agents locaux (également par nombre de cœurs) - ceux-ci sont démarrés sans interface graphique automatiquement avec tous les paramètres spécifiés sur la ligne de commande.
une question sur les réseaux neuronaux...
Laformation des réseaux neuronaux sera-t-elle également mise en parallèle ou sera-t-elle uniquement alimentée par sa propre puissance ?
Cela dépendra de la mise en œuvre de la formation du réseau neuronal. Le terminal lui-même ne fournit pas de mécanismes de réseaux neuronaux en interne.
Le testeur MetaTrader 5 permet une optimisation de masse à l'aide d'algorithmes génétiques - rien que pour eux, des agents multiples accéléreront les calculs par des ordres de grandeur.
Je ne sais pas si j'ai déjà entendu cette question. Y aura-t-il une possibilité de tester en parallèle plusieurs instruments dans le testeur ? Pour des tests synchronisés de données historiques ? Pour les tests d'arbitrage, de trading de paires et de conseillers experts multidevises ?
Mécanismes de protection :
Dans le cas de l'utilisation de l'écriture dans les mêmes fichiers partagés, un seul agent peut être utilisé :
En principe, nous pouvons effectuer un transfert inverse d'un certain fichier fixe vers le terminal de contrôle. L'EA peut y inscrire n'importe lequel de ses propres résultats et l'utiliser ensuite du côté du terminal.
- un seul agent en mode séquentiel
- ou mettre en place son propre système pour assembler les résultats des courses.
... En principe, on pourrait faire un transfert inverse d'un certain fichier fixe vers le terminal de contrôle...
oui... La tâche consistant à transférer vers/depuis les agents l'ensemble de l'environnement de travail de l'EA, y compris tout ensemble de fichiers choisi par le rédacteur de l'EA, et d'autant plus que les résultats clonés chez les agents seraient assemblés en un seul ensemble de sortie à l'aide d'une clé, et tout cela ne serait pas FORMALISABLE, car l'environnement dans chaque cas particulier serait trop individuel. Votre variante avec fichier de sortie prédéfini est donc la seule solution pratique.
C'est pourquoi je bégayais sur l'impression sur fichier du côté agent, avec des résultats par glisser-déposer sur le master : En plus des variables de l'onglet"Optimisation des résultats" du testeur, il est nécessaire d'avoir quelques valeurs d'évaluation supplémentaires - par exemple, certaines de celles présentées dans l'onglet Rapport (prendre le pourcentage de transactions rentables), et si nous sommes vraiment enthousiastes, alors les indicateurs qui ont été calculés sur les Championnats - cela vaut beaucoup, pour être sûr. Bien que ce soit le domaine des délices pour les experts, bien sûr. Oui, vous comptez toujours...
Et la lecture de fichiers texte du côté de l'agent est ce dont j'ai personnellement besoin pour télécharger les valeurs des paramètres testés et émuler la multidevise sur la base d'un historique préparé à l'avance. Oui, cette dernière option est l'héritage du Testeur de monocurrency de 4, mais puisque cette fonctionnalité a mangé toute ma cargaison de temps, j'ai collé à elle maintenant, heureusement il a quelques autres avantages, qui garderont leur pertinence même dans Tester 5.
Renat, le terminal du gestionnaire pourra-t-il envoyer un nombre quelconque de fichiers texte au conseiller expert pour qu'il puisse les lire ? Avec l'écriture - vous avez tracé les perspectives, merci. Et pour ce qui est de la lecture, précisez ce que nous pouvons espérer