Nous n'enverrons à l'agent que nos propres fichiers de travail (historique des cotations, environnement de marché, etc.).


Nous n'enverrons pas d'autres fichiers aux agents distants pour des raisons de sécurité.

Peut-être faire un seul fichier virtuel codé en dur (pas à partir du disque) en retour d'un agent d'une petite taille.

 

Je suppose qu'il y aura toujours des personnes prêtes à débourser un peu d'argent pour avoir accès à leurs 70-90% de capacité CPU et à un créneau horaire bien défini.

quelque chose sera-t-il fait dans ce sens ?

 

Quelqu'un a-t-il réussi à se connecter via un agent sur la version 270 ?
Honnêtement, je m'ennuie, l'agent ne fonctionne pas et je m'en fiche s'il fonctionne...

 
Ça ne marche pas pour moi non plus.
 

Je viens de lancer des agents à distance sur la version 270. Tout fonctionne.


 
Le terminal peut utiliser les ressources des agents distants du testeur de stratégie en se connectant à eux via le réseau.

Voici à quoi ressemble le premier lancement d'un agent testeur à distance (les tests sont gérés par le terminal de trading) :


Comment démarrer le testeur via la ligne de commande ?

Vous devez insérer le binaire dans l'autostart sur la machine distante.

 
Je viens de lancer des agents à distance sur la version 270. Tout fonctionne.

Est-ce que ça a marché tout de suite, ou est-ce que ça a pris du temps ?
 
Est-ce que ça a marché tout de suite, ou avez-vous dû lutter ?

Oui, ça a marché tout de suite.

J'ai fait ce qui suit :

1. je lance metatester.exe sur la machine distante (pas besoin d'installer MetaTrader) ;

2. changer le mot de passe de MetaTester à 1 ;

3. cliquez sur Installer.

C'est tout.

Les agents fonctionnent toujours, même après un redémarrage.

Ne considérez pas cela comme une publicité pour DC, juste une photo montrant la construction.

 
Oui, ça a marché tout de suite.


Le contrôle affiche-t-il également des zéros IP ?


 

Comment ces paramètres peuvent-ils être modifiés ? Quelqu'un peut-il me le dire ? C'est quoi les zéros ?

J'ai essayé de faire un lot avec des paramètres normaux... Résultat : zéro !

