Idéologie du testeur de stratégie de trading MetaTrader 5 : agents - page 10
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Nous n'enverrons pas d'autres fichiers aux agents distants pour des raisons de sécurité.
Peut-être faire un seul fichier virtuel codé en dur (pas à partir du disque) en retour d'un agent d'une petite taille.
Je suppose qu'il y aura toujours des personnes prêtes à débourser un peu d'argent pour avoir accès à leurs 70-90% de capacité CPU et à un créneau horaire bien défini.
quelque chose sera-t-il fait dans ce sens ?
Quelqu'un a-t-il réussi à se connecter via un agent sur la version 270 ?
Honnêtement, je m'ennuie, l'agent ne fonctionne pas et je m'en fiche s'il fonctionne...
Je viens de lancer des agents à distance sur la version 270. Tout fonctionne.
Le terminal peut utiliser les ressources des agents distants du testeur de stratégie en se connectant à eux via le réseau.
Voici à quoi ressemble le premier lancement d'un agent testeur à distance (les tests sont gérés par le terminal de trading) :
Comment démarrer le testeur via la ligne de commande ?
Vous devez insérer le binaire dans l'autostart sur la machine distante.
Je viens de lancer des agents à distance sur la version 270. Tout fonctionne.
Est-ce que ça a marché tout de suite, ou avez-vous dû lutter ?
Oui, ça a marché tout de suite.
J'ai fait ce qui suit :
1. je lance metatester.exe sur la machine distante (pas besoin d'installer MetaTrader) ;
2. changer le mot de passe de MetaTester à 1 ;
3. cliquez sur Installer.
C'est tout.
Les agents fonctionnent toujours, même après un redémarrage.
Ne considérez pas cela comme une publicité pour DC, juste une photo montrant la construction.
Oui, ça a marché tout de suite.
Le contrôle affiche-t-il également des zéros IP ?
Comment ces paramètres peuvent-ils être modifiés ? Quelqu'un peut-il me le dire ? C'est quoi les zéros ?
J'ai essayé de faire un lot avec des paramètres normaux... Résultat : zéro !