Vous semblez dire que lorsque vous perdez un match, vous pouvez réduire un peu vos pertes en augmentant votre risque. Vous ne pouvez pas faire de profit de cette façon (à partir d'un jeu perdu).
Ça me fait penser à la blague "le malade a-t-il transpiré avant de mourir ?".)
On ne peut pas "transformer une économie perdante en une économie rentable sans rien changer").
Je n'ai jamais dit qu'il était possible de gagner un match perdu en misant plus.
Il s'agit de choisir la meilleure stratégie (perdre plus tard, ou perdre moins, ou gagner plus tôt). En fixant des limites précises et réalisables, nous arrivons soudain à une conclusion apparemment paradoxale : un risque accru est plus rentable, c'est-à-dire plus optimal qu'un petit risque.
En grand nombre, vous pouvez le constater ici, en temps réel : les personnes qui "tapent dans le mille" gagnent plus au total et restent plus longtemps. Ils sont plus résilients. Moins ceux qui se découragent et perdent tout intérêt.
Non pas parce que le Graal a été découvert, mais simplement parce que c'est un peu plus optimal. Le résultat est de toute façon un peu prévisible :-)
Votre raisonnement est correct.
Les spéculateurs gagnent toujours plus que les investisseurs et la plupart d'entre eux perdent moins que les investisseurs.
Il existe également une variante du "paradoxe du survivant" - seules les variantes réussies sont placées dans des signaux et y restent suffisamment longtemps).
Et les investisseurs seraient prudents en investissant dans quelque chose d'aussi beau).
Que diable sont les investisseurs dans les signaux ? Descendez de votre bibliothèque céleste de la science sur notre terre ... :-) Les investissements concernent autre chose.
Je l'ai déjà signalé quelque part : plus le signal est beau, plus la prise est importante.
Dans votre laboratoire souterrain, plus le signal est bon, plus il a l'air mauvais... Il y en a beaucoup d'autres...)
S'il y a de mauvais signaux avec de bonnes lectures et de bons signaux avec de mauvaises lectures, alors il doit y avoir un juste milieu).
Quelque chose me semble (croix de bois, il me semble déjà)), qui devrait...
Y a-t-il un curseur dans Matan qui se centrerait, comme une approximation ?
Tout dans le monde est équilibré, il y a doncune pantoufle pour toutes les occasions. Matan n'est pas encore tout à fait là).
La science peut faire beaucoup de geeking, mais la signification mathématique de la question n'est pas claire pour moi.
toute la famille EMA...
sans blague - la première chose à faire avec des données expérimentales est d'appliquer l'EMA.
parce que l'expérimentateur en sait plus sur l'EMA attendue à l'avance que sur les résultats finaux.