L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 802
Pour l'item 1, je peux supposer que les facteurs communs pour les prédicteurs sont incorrectement sélectionnés comme acceptables pour les différents instruments.
Sur le point 2, il découle d'une erreur du point 1.
Pour le point 3, il est probable que la structure des vagues n'est pas prise en compte.
Je ne le pense pas, car le choix des prédicteurs relève beaucoup de la chance. Ceux que j'utilise depuis des années ont été sélectionnés parmi 200. C'est un fait.
Sur le point 3, la structure de la vague n'est probablement pas prise en compte.
Voici un graphique du prédicteur avec sd = 1 %.
Et voici le graphique avec sd=10%.
Sans référence temporelle à l'instrument ou aux instruments, il est difficile de tirer des conclusions.
Jeunes neuronistes, n'êtes-vous pas invités par la Sberbank ?
Herman Gref ne rêve que de développer l'IA ....
La rentabilité du TS dépendra toujours des prévisions.
Le SN est conçu pour réagir rapidement à la situation actuelle et a la capacité de prévoir un scénario possible dans le futur.
J'insiste sur le terme POSSIBLE.
Un réseau neuronal ne peut jamais garantir, mais seulement spéculer.
Devons-nous être d'accord avec cela ?
Je n'ai jamais compris vos déclarations, vos photos ou votre philosophie.
OK, je suis d'accord, qu'est-ce que ça peut me faire ?