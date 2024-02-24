L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 572
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Divisez un dépôt important en plusieurs petits dépôts. Vous effectuez des transactions sur un compte et copiez les transactions sur les autres).
Génie.
comment adapter les modèles :))
incréments actuels et modèle formé inférieur, 2 arbres :) si je définis 20 arbres, alors 1 à 1
Les incréments actuels de la paire ne sont pas transmis à l'entrée, le modèle est entraîné sur eux (ils sont transmis à la sortie).
J'ai une bonne mémoire pour une raison quelconque, maintenant je dois prédire le futur.
comment adapter les modèles :))
incréments actuels et modèle formé inférieur, 2 arbres :) si je définis 20 arbres, c'est 1 sur 1.
Pour une raison quelconque, il se souvient parfaitement, maintenant je dois prédire l'avenir.
Il se souvient très bien. Juste une question - les incréments ont-ils quelque chose à voir avec l'avenir ? Je ne peux pas en être sûr, mais je ne pense pas qu'ils le fassent.
Au fait, je ne comprends pas pourquoi les nœuds plats ont des incréments aussi importants ou cela signifie-t-il autre chose ?
Les souvenirs sont vraiment super. La seule question est de savoir si les incréments ont quelque chose à voir avec l'avenir. Je ne peux pas l'affirmer, mais il me semble qu'ils ne le font pas.
Au fait, je ne comprends pas pourquoi les sommets plats ont de si grands incréments, ou bien vous voulez dire autre chose par incréments ?
ici, les incréments sont décalés, par exemple 55... c'est pourquoi ils sont distribués de manière non normale, c'est pourquoi les sommets plats peuvent être grands
voyons ce que l'on peut en tirer... je ne sais pas s'il a un avenir ou non, des recherches doivent être menées.
je suis juste surpris que les forêts soient si instables... je n'arrive pas à trouver l'erreur depuis une demi-journée, j'ai l'impression d'avoir tout bon :)
il y a des incréments avec un décalage, par exemple 50... c'est pourquoi ils sont distribués si anormalement
Je ne sais pas s'ils l'ont ou pas, une nouvelle enquête devrait être faite.
C'est comme un élan ?
En fait, on ne prend pas les incréments des barres adjacentes, mais par exemple close[0]/close[55].
comment adapter les modèles :))
incréments actuels et modèle formé inférieur, 2 arbres :) si je définis 20 arbres, alors 1 à 1
Les incréments actuels de la paire ne sont pas transmis à l'entrée, le modèle est entraîné sur eux (ils sont transmis à la sortie).
J'ai besoin de prédire l'avenir pour une raison quelconque.
J'ai lutté pendant six mois avec différents prédicteurs, y compris des incréments de n'importe quoi à n'importe quoi, le nombre de prédicteurs. Et j'ai utilisé différents modèles. Et RF, et SVM, et MLP... J'ai même essayé les temps seniors et suis descendu en M1. Le maximum que j'ai pu obtenir sur l'échantillon de validation était de 53% de précision, et de 100,0% sur l'échantillon d'entraînement. Ce n'est pas suffisant pour le commerce. J'ai besoin d'une précision d'au moins 57% pour être rentable. Soit mes mains sont tordues, soit il y a autre chose. Quelqu'un a-t-il obtenu de meilleurs résultats ? Simple curiosité.
Torturé pendant six mois avec différents prédicteurs, y compris des incréments de n'importe quoi à n'importe quoi, le nombre de prédicteurs. Et j'ai utilisé différents modèles. Et RF, et SVM, et MLP... J'ai même essayé les temps seniors et je suis descendu en M1. Le maximum que j'ai pu obtenir sur l'échantillon de validation était de 53% de précision, et de 100,0% sur l'échantillon d'entraînement. Ce n'est pas suffisant pour le commerce. J'ai besoin d'une précision d'au moins 57% pour être rentable. Soit mes mains sont tordues, soit il y a autre chose. Quelqu'un a-t-il obtenu de meilleurs résultats ? Je me demandais juste.
Je ne l'ai pas encore atteint de cette façon... Je fais différentes variantes... Je dois examiner beaucoup de variantes différentes.
En fait, les incréments ne sont pas pris à partir de barres adjacentes, mais par exemple close[0]/close[55].