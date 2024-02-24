L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3396

ONNX est conçu pour le transfert de modèles, pas pour les travailleurs du marché (c'est un bonus appréciable). Il a également annoncé une compétition, si vous voulez participer à la compétition, pour montrer leurs talents non pas en paroles, mais en actes si l'on peut dire. Il est donc nécessaire d'être nombreux à l'utiliser, sinon qui participera au concours ?

Après les concours, il y a généralement beaucoup d'informations utiles, comme sur l'aigle. Quoi, où et pourquoi, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.
 

Bonjour à tous !

Existe-t-il un moyen de générer une nouvelle série temporelle synthétique à partir d'un échantillon de série temporelle ?

Aide, qui a rencontré cela)

 
Quelles sont les caractéristiques qui doivent correspondre ?
 
alcoloid #:

Bonjour à tous !

Existe-t-il un moyen de générer une nouvelle série temporelle synthétique à partir d'un échantillon de série temporelle ?

Aide, qui a rencontré cela)

s'il existe un descendant, votre série synthétique en est une copie conforme

il faut d'abord réfléchir au sens de l'événement et aller à l'essentiel

et vous obtiendrez toujours une fonction qui copie la série originale.

Il n'y a pas de nouveau vélo ici, 100%.
On dirait qu'il s'agit d'un produit délicieux - googles a lié kozul à l'étalonnage

https://github.com/google/empirical_calibration?tab=readme-ov-file

Un vrai casse-pieds




 
Maxim Dmitrievsky #:
h ttps:// www.cambridge.org/core/elements/causal-factor-investing/9AFE270D7099B787B8FD4F4CBADE0C6E?utm_source=hootsuite&utm_medium=twitter&utm_campaign=Elements_Economics_October_IOC

En général, ce n'est pas un mauvais texte, qui clarifie et ordonne beaucoup de choses, bien qu'il y ait quelques problèmes théoriques.

D'un point de vue pratique, la tâche consistant à séparer les liens associatifs réels des liens apparents (stables et instables) est plus pertinente pour nous.

Il semble de plus en plus qu'il n'est pas du tout un gestionnaire, mais qu'il enseigne simplement à des étudiants :) Il prend des sujets brûlants du MO et les présente comme les derniers développements en matière de négociation.
 
Il a été dit quelque part qu'il était gestionnaire d'un fonds cool (pendant une très courte période) uniquement pour que le fonds puisse utiliser légalement certains de ses brevets - une sorte de méthode d'acquisition. La question de l'avantage spécifique d'une telle acquisition (algorithme cool ou relations publiques) n'a pas été abordée.
