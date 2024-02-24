L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3014
https://stackoverflow.com/questions/37405919/how-do-i-run-r-in-multiple-machines
J'abandonne,
Vous devriez être plus gentil et plus constructif :)
Si vous affirmez que n'importe quel code peut être transféré pour être exécuté sur un autre ordinateur qui n'est pas en cluster, alors montrez-le sur un exemple concret - mon code.
Je serai alors heureux et reconnaissant.
C'est ainsi que l'on peut être plus aimable et plus constructif :)
100$
Très bien, mais en apportant des modifications mineures au code actuel que j'ai décrit ci-dessus.
Dois-je ouvrir un poste de freelance ?
Aucune modification.
Pourquoi ?
A propos des feuilles, voici une vieille EA, basée sur les données de 2014 à 2019. J'ai peut-être écarté quelque chose en 2020 (je ne me souviens pas), donc testé sur 2021 + mois 2022.
Voici la situation sur le profit de chaque feuille. La valeur moyenne est de -14 roubles. 48% montrent un résultat positif.
Graphique de la meilleure feuille en 2021
Voici le bilan des feuilles dans l'ordre de leur addition.
Vous pouvez voir des tendances évidentes, ce qui indique très probablement une erreur dans le choix du prédicteur racine lors de la construction de l'arbre.
Permettez-moi de vous rappeler qu'il y a 100 000 générations de génétique, et que chacune d'entre elles construit/fait varier l'arbre. Ensuite, je retire le prédicteur racine de l'échantillon et je répète le processus. Si ma mémoire est bonne, j'ai effectué une centaine de cycles de ce type. Il n'est pas possible de déterminer rapidement à partir de quel cycle de formation les tendances sont apparues maintenant, mais cette information peut être obtenue plus tard - pour la réflexion.
J'ai vu que j'avais 4 feuilles supplémentaires dans le code en tant que filtres pour chaque feuille de signal :) Je les ai donc désactivées et je répète maintenant les graphiques.
Voici la situation des bénéfices de chaque feuille. La valeur moyenne est de +34 roubles. 50% montre un résultat positif.
Le meilleur par profit
Et le solde de toutes les feuilles
La situation ici semble meilleure, bien qu'il y ait aussi des tendances et que la raison en soit probablement déjà mentionnée.
Il s'avère que les feuilles n'ont pas été sélectionnées de manière très qualitative pour le filtrage.
Comme une feuille de bois peut parfois être plus efficace qu'une autre ?
prêt tc au minimum