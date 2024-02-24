L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2508
Un point de vue extérieur sur la branche, sans vouloir offenser qui que ce soit.
Deux messieurs sont assis à l'arrière d'un taxi et discutent.
- Vous imaginez : hier, au restaurant, le serveur n'avait pas de serviette à la main lorsqu'il a versé le vin.
- Vous ne dites pas... Oui... J'étais dans un restaurant avec une dame l'autre jour, et le serveur m'a donné le menu en premier...
- Pas moyen...
Le chauffeur était assis, puis il a demandé :
- Messieurs, puis-je m'asseoir en vous tournant le dos ?
J'ai rencontré une fois une question douloureusement logique en ligne
Si j'ai écrit le même code qu'un code de 100 lignes en 10 lignes, en réalisant la même fonctionnalité, cela signifie-t-il que je suis moins bon en programmation et que mon travail devrait avoir moins de valeur ?
La réponse, je crois, est évidente pour tous !
donc le but n'est pas de rassembler un troupeau à la recherche d'un bouc émissaire pour satisfaire leurs "demandes" (ce qu'ils réalisent par leur grossièreté, en pensant que plus les hurleurs sont gros, plus les nouveaux vont adhérer, car eux, les hurleurs, que certains tentent de transformer en développement avec les slogans "formons une équipe" ("parce que j'ai appris plus de mots, même si je ne les ai pas tous compris - je vais passer outre")...
et le but d'un développement adéquat est de trouver des bibliothèques pratiques qui permettent d'exprimer de manière concise en code votre stratégie d'approximation et d'optimisation de l'information entrante et de trading basée sur celle-ci...
MAIS vous ne pouvez pas le coder et l'automatiser avec une approche de développement adéquate ... (quelqu'un est au moins intéressé par le sujet, et quelqu'un est juste là pour faire des blagues) -- hors de propos... -- aussi, incidemment, une question d'adéquation...
toute modélisation se résume souvent à rechercher des corrélations ou leur absence (en plus de l'approximation) et à en tirer des conclusions... Essayer de pénétrer dans le testeur et l'optimiseur MQL et d'en faire votre propre algorithme et à partir de vos propres signaux est une tâche non triviale...
... Il y aura toujours quelques personnes au hasard dans le fil de discussion, qui ne pourront pas surmonter l'étape suivante après le caractère anecdotique de leur vision du marché... ...alors ils font du hors-sujet, s'insérant dans une conversation qu'ils n'ont pas l'âge d'avoir... -
Oh, les gars, vous avez une fille bouleversée ici... Qu'est-ce que tu fais ici ? Elle est intelligente, elle est probablement jolie, et vous essayez juste de faire les malins entre vous, bande de vantards.
... il y a toujours une personne occasionnelle sur le sujet,
Je vous ai lu très attentivement et j'aime ce que vous avez à dire. Ne sois pas si sérieux.
Nous vous imposons ce devoir honorifique (et sacré) d'ajuster la fille contrariée :)
N'êtes-vous pas fatigué d'être impoli ? Elle n'a rien dit de significatif, elle a juste dit un tas de mots sans signification.
Exactement. Je pense que tous ceux qui lui répondent ignorent le proverbe sur l'œuf qu'il n'est pas nécessaire de manger pour comprendre qu'il est pourri.
Nous vous l'imposons.
Merci, mon ami.
Je sens que je vais m'attirer les foudres des intellectuels/anciens de l'OI locale, mais je vais prendre le risque de poser une question. Qui pense que les indicateurs (en dehors des indicateurs intégrés ou les plus populaires) sont les plus intéressants pour les prévisions ? Pour ma part, j'expérimente actuellement la combinaison de la moyenne mobile exponentielle (DEMA) avec le filtre de Kalman et la transformée de Fourier rapide (séparément). Mais d'abord, je fais une prédiction en utilisant un réseau neuronal. Encore une fois, je ne demande pas de résultats d'application (ou alors la gentille fille va à nouveau cracher un seau de bêtises).
Qui pense que les indicateurs (autres que ceux intégrés ou les plus populaires) sont les plus intéressants pour la prédiction ?
Bien sûr, les neuronistes font ici autorité et savent comment tirer le meilleur parti des données dans la lutte contre le surentraînement, mais à mon avis, ce sont les données d'entrée qui constituent le principal problème. Tout oscillateur (standard ou auto-écrit), ou toute courbe continue, ne contient pas la régularité du prix, et donc nous ne pouvons pas enseigner la souris.
Je vois les choses de la manière suivante : les tendances et leurs vagues. La longueur de l'onde, l'intervalle de temps de l'onde, la vitesse de l'onde, une comparaison de ces paramètres avec les précédents, la taille des dépassements des extrema précédents (mouvement de tendance), la distance à l'extremum ininterrompu le plus proche dans le passé, ... ...il y a beaucoup de choses à comparer. Je pense qu'il y a des régularités ici, c'est ce à quoi vous pouvez vous livrer avec votre grille,
ou vous pouvez penser par vous-même.
Je sens que je vais m'attirer les foudres des intellectuels/anciens de l'OI locale, mais je vais prendre le risque de poser une question. Qui pense que les indicateurs (en dehors des indicateurs intégrés ou les plus populaires) sont les plus intéressants pour les prévisions ? Pour ma part, j'expérimente actuellement la combinaison de la moyenne mobile exponentielle (DEMA) avec le filtre de Kalman et la transformée de Fourier rapide (séparément). Mais d'abord, je fais une prédiction en utilisant un réseau neuronal. Une fois de plus, je tiens à préciser que je ne demande pas les résultats de l'application (sinon, la petite fille est sur le point de cracher son seau de bêtises à nouveau).