L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2383
pas de téléchargement du terminal ?
merci
Test sur 10 ans de devis M5 ... Ils devraient leur cacher le terminal avant qu'ils ne mettent en péril le budget familial.
Vital, besoin d'aide ?)
Non, la dernière fois que j'ai optimisé, c'était en 2015, à l'époque j'avais peu d'expérience et je n'étais pas particulièrement conscient de l'auto-tromperie. Et tout cela était sur mt4, maintenant c'est drôle que j'ai optimisé dans mt4.
J'ai trouvé un moyen de générer de telles règles qui fonctionnent à la fois sur le plateau et le test, finalement MLEEP....
mon courtier, mon plateau et mon test
VOTRE courtier VOS données et le test dans 9 ans passe ! !!
Grail found !!!!!!!
Ce qui est amusant, c'est que je serai absent du forum demain, pendant environ un mois, ce qui n'est pas de chance (j'ai envie de partager mais pas le temps, quand je peux écrire ce qu'il faut faire et comment le faire ....
Pour un trading confortable, vous devez faire 200-400 de ces règles(ou pattyrene si vous voulez)
Pour comprendre l'échelle, mon faible ordinateur portable peut extraire 5 à 8 règles par jour.
Vous ne pouvez pas télécharger le terminal ?
Revenez) les règles ont besoin de plus de multiples. Bien qu'il vous montre la bonne façon de commencer)
Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais je suis sûr qu'ils ont raison).
En théorie, le besoin de bases de données normales de procès-verbaux de méta-citations a mûri depuis longtemps, mises à jour au moins une fois par an. Ce n'est pas si cher).
Les gens différents en général ont toujours beaucoup de problèmes personnels non résolus, pas nécessairement pour les partager ;)
Oui, et le MA avec plus de moyenne aide. Bien que cela sorte parfois des limites, mais attendez et cela fonctionne.
En théorie, il est nécessaire de disposer de bases normales de procès-verbaux de méta-citations, mises à jour au moins une fois par an. Ce n'est pas si cher).
Je voulais vous parler du metakvotov. Ils pourraient déjà rendre le service plus fidèle aux clients).
Le 4 ne s'est pas développé depuis longtemps, vous devez le savoir.