transposer la série dans un autre espace (distribution ?)
Oui, dans un autre espace, je ne sais pas pour la distribution...
pourquoi des étiquettes de classe ? pourquoi des codeurs ?
vous avez besoin de bons échantillons de vente et d'achat, c'est pourquoi les étiquettes
c'est la distribution des points dans cet espace, on choisit généralement la normale multivariée.
ça ne marchera probablement pas, mais c'est amusant.
que faites-vous si l'année prochaine le modèle change ? rien, vous ne pouvez pas le sortir de l'année en cours
Il faut prendre l'ensemble de l'historique, le décomposer en clusters, égaliser le nombre d'échantillons dans chaque cluster, puis générer des exemples à partir de ceux-ci et les entraîner. Ce sera +- constant, en théorie.
Eh bien oui, je suis d'accord que l'idée spécifique est si-so....
Quel est votre robot sur les distributions ?
c'est une idée cool, sur des données normales, pas aléatoires.
Cela ne fonctionne que sur les euros, pas tellement sur les autres.
J'utilise coder au lieu de gmm, je ne l'ai pas encore fait.
Kak prikrepiti instrument BTC/USD ?
coder au lieu de gmm. Formation 2 mois, test 5 ans.
C'est un peu plus difficile de saisir l'architecture. La couche unique ne fonctionnait pas du tout, j'ai ajouté une 2ème couche, ça s'est amélioré.
des couches normales de feedforward.
J'ai l'impression que le graphique est plus lisse avec gmm...
Pourquoi y a-t-il un neurone ? Pouvez-vous l'expliquer par un schéma fonctionnel ?
une seule couche ne peut résoudre que des problèmes linéaires
Je m'attendais à plus de leur part
l'encodeur est une neuronique
vous ne comprendrez rien de toute façon, mais en voici la structure
Sérieusement ? ))))) Tu te moques de moi ou quoi ? ))
C'est pour ça que je vous le dis, dites-moi simplement ce que vous attendiez, pourquoi vous pensiez que ça allait marcher, le schéma fonctionnel est parfait....
Et le code n'est pas familier avec la Bible dans une langue qui n'est pas familière, bien sûr, difficile à comprendre.
Je veux dire, tu te moques de moi ?