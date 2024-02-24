L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1234
les malades ont été montrés à nouveau le graal pendant un moment, comme le linceul de Jésus, et ensuite cachés dans un endroit isolé ? eh, j'aurais aimé attraper cette apparition aux gens...
Kesha, apparemment trop éméchée, a publié un bel indicateur de tendance/plat, mais apparemment SanSanych a accouru et l'a supprimé immédiatement. Je me suis énervé...
CE N'EST PAS MOI QUI AI SUPPRIMÉ LE MESSAGE ! !! Je ne sais pas ce qui a été supprimé ! Je poste pour la troisième fois.
Merci. Laissez-le pendre pour l'histoire. Si cela fonctionne dans la vie réelle, c'est certainement digne d'intérêt.
Kesha, fais-en une pour décembre, au moins...
S'il correspond, je le jetterai...
rassuré
Merci !
Merci. Laissez-le pendre pour l'histoire. Si cela fonctionne dans la vie réelle, c'est certainement digne d'intérêt.
Donc vous pensez que ça marche après coup, sur l'histoire ? Alors c'est un échec. Je suis d'accord.
Le calcul se fait de droite à gauche.
aucun signal pour le moment.
merde
Bannissez l'impur, l'innocent n'est pas comme ça.
Innocentius, ne donne pas une dinde.
Je crois...
J'ai signalé l'erreur, corrigez-la.
mais ce n'est pas tout.