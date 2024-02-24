L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1234

Nouveau commentaire
 
Maxim Dmitrievsky:
les malades ont été montrés à nouveau le graal pendant un moment, comme le linceul de Jésus, et ensuite cachés dans un endroit isolé ? eh, j'aurais aimé attraper cette apparition aux gens...

Kesha, apparemment trop éméchée, a publié un bel indicateur de tendance/plat, mais apparemment SanSanych a accouru et l'a supprimé immédiatement. Je me suis énervé...

 
Alexander_K2:

Kesha, apparemment trop éméchée, a publié un bel indicateur de tendance/plat, mais apparemment SanSanych a accouru et l'a supprimé immédiatement. Je me suis énervé...

CE N'EST PAS MOI QUI AI SUPPRIMÉ LE MESSAGE ! !! Je ne sais pas ce qui a été supprimé ! Je poste pour la troisième fois.

 
Kesha Rutov:

Merci. Laissez-le pendre pour l'histoire. Si cela fonctionne dans la vie réelle, c'est certainement digne d'intérêt.

 
Kesha Rutov:

CE N'EST PAS MOI QUI AI SUPPRIMÉ LE MESSAGE ! !! Je ne sais pas ce qui a été effacé ! Je poste pour la troisième fois.

Kesha, fais-en une pour décembre, au moins...

S'il correspond, je le jetterai...

 
Renat Akhtyamov:

Kesha, fais pour décembre, compare au moins...

Si ça coïncide, je le jetterai, pas de Graal...

 
Kesha Rutov:

rassuré

Merci !

 
Alexander_K2:

Merci. Laissez-le pendre pour l'histoire. Si cela fonctionne dans la vie réelle, c'est certainement digne d'intérêt.

 
Renat Akhtyamov:

Donc vous pensez que ça marche après coup, sur l'histoire ? Alors c'est un échec. Je suis d'accord.

 
Alexander_K2:

Donc vous pensez que ça marche après coup ? Alors ça craint. Je suis d'accord.

Le calcul se fait de droite à gauche.

aucun signal pour le moment.

merde

 
Vizard_:

Bannissez l'impur, l'innocent n'est pas comme ça.
Innocentius, ne donne pas une dinde.
Je crois...

J'ai signalé l'erreur, corrigez-la.

mais ce n'est pas tout.

1...122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241...3399
Nouveau commentaire