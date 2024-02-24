L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 113
J'ai essayé une approche similaire avec mes données. J'ai plus de deux modèles dans mon comité. Je n'ai pas pu obtenir une réponse unanime de leur part, mais si vous tradez quand au moins 80% des modèles sont d'accord avec la réponse, vous obtenez de meilleurs résultats de trading, je vous conseille d'essayer.
douteux....
à quel point ?
Les paramètres du modèle et les prédicteurs sont maintenant exécutés, en prenant des résultats intermédiaires à partir de là. Le comité lui-même est encore faible, nous devons ajuster davantage les paramètres, la précision des prédictions est d'environ 55%, ce n'est pas suffisant pour surmonter l'écart. J'ai ajouté l'exigence d'un accord de 90 % (troisième graphique) - les bénéfices ont augmenté.
Charts - profit en pips eurusd, trading sur d1 pour les six derniers mois.
agréable...
je suis curieux de savoir si cela a un sens de le faire avec RF ou si c'est la même chose que d'ajouter des arbres au même modèle.
ajouté
Je voudrais aussi savoir comment traiter ces comités, existe-t-il un paquet ou à la main ?
douteux....
à quel point ?
Pour nous, ce n'est pas connu et voici pourquoi.
Le fait est que Michael n'est pas du tout de notre espèce : il n'a aucune preuve concernant l'avenir. Son réseau fait partie du TS, et les décisions du NS semblent être interconnectées avec d'autres éléments du TS. Il n'est donc pas possible d'isoler l'efficacité du SN lui-même, et ce n'est pas intéressant pour lui.
Ce TS est habituel pour l'AT, mais avec des arcs et des babioles et ne résout pas le problème principal : l'incertitude totale quant à l'avenir. Oui, optimisez chaque barre/jour/semaine et tout va bien. Une fois que nous faisons entièrement confiance au TS, le prochain tirage au sort ne s'avérera pas être un tirage au sort, il s'avérera être un drainage.
Vous ne comprenez toujours pas la différence entre un classificateur et un prévisionniste. Par exemple, ce matin, je me suis entraîné à acheter séparément, à vendre séparément...... J'ai obtenu le résultat aujourd'hui - c'est peut-être de la chance, mais c'est tellement agréable).
Bien que votre système s'applique peut-être aux prévisionnistes, je ne sais pas........
agréable...
Je me demande si cela a un sens de faire cela avec RF ou si c'est la même chose que d'ajouter un arbre au même modèle ?
Si vous ne comprenez pas la différence entre classificateur et prévisionniste. Par exemple, ce matin, je me suis entraîné séparément à acheter et à vendre...... J'ai obtenu le résultat aujourd'hui - c'est peut-être de la chance, mais c'est tellement agréable).
Bien que votre système s'applique peut-être aux prévisionnistes, je n'en sais rien........
Vous n'avez toujours pas écrit votre article sur la façon dont la classification diffère de la régression et de la prédiction. Attendre ;)
De plus, comment ces comités sont-ils constitués, y a-t-il des paquets ou manuellement ?
Vous pouvez toujours essayer un comité avec rf. Je ne pense pas que le paquet appliqué importe, tant que les modèles du comité ont déjà une certaine capacité à prédire les nouvelles données, sinon ce filtre en pourcentage est inutile (pourquoi écouter la majorité si elle n'est pas juste ? :)
Vous n'avez toujours pas écrit votre article sur la façon dont la classification diffère de la régression et de la prédiction. Attendre ;)