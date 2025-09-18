Discussion de l'article "Le MQL5 Cookbook : Ordres ОСО" - page 2

J'ai suivi toutes les instructions mais le dossier OCO n'apparaît pas sur mon MT5 Navigator, j'ai même essayé de l'actualiser.
 

J'ai réussi à le faire fonctionner correctement. Le code se compile sans erreur ni avertissement.

Etapes pour le compiler :

  1. Télécharger le code source à partir de l'article.
  2. Extraire tout le contenu dans un nouveau dossier (dans mon cas, je l'ai appelé "OCO EA")
  3. Ouvrez MT5
  4. Ouvrez le dossier MT5 data
  5. Ouvrez le dossier "Experts
  6. Dans le dossier "Experts", collez le dossier "OCO EA".
  7. Ouvrez l'IDE MQL5 (vous pouvez l'ouvrir directement depuis MT5 en appuyant sur F4 ou depuis le menu Outils -> MetaQuotes Language Editor)
  8. Une fois l'IDE ouvert, ouvrez chacun des fichiers du dossier "OCO EA", qui doit être contenu dans le dossier "Experts". Vous devez compiler chaque fichier.
  9. Ouvrez MT5, et le nouveau dossier "OCO EA" devrait apparaître dans la section "Experts" du "Navigateur".
  10. Faites glisser le fichier "panel_oco_ea" sur un graphique.
  11. Profitez-en !


Capture d'écran de la compilation :



si vous le faites correctement, vous devriez pouvoir voir quelque chose comme ceci dans votre MT5 :





vijanda # :
J'ai suivi toutes les instructions, mais le dossier OCO n'apparaît pas dans mon MT5 Navigator même si j'ai essayé de le mettre à jour.
Vérifiez l'étape par étape.
