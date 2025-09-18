Discussion de l'article "Le MQL5 Cookbook : Ordres ОСО" - page 2
J'ai réussi à le faire fonctionner correctement. Le code se compile sans erreur ni avertissement.
Etapes pour le compiler :
Capture d'écran de la compilation :
si vous le faites correctement, vous devriez pouvoir voir quelque chose comme ceci dans votre MT5 :
J'ai suivi toutes les instructions, mais le dossier OCO n'apparaît pas dans mon MT5 Navigator même si j'ai essayé de le mettre à jour.