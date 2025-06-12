Indicateurs: Indice de Force Relative (Relative Strength Index - RSI) - page 2

Merci beaucoup pour vos efforts.

Connaissez-vous un indicateur qui reconnaît automatiquement ces modèles ?

 
automatiquement - signifie - par EA ? Non, désolé. Il s'agit de l'indicateur RSI(trading manuel et à utiliser dans un EA par exemple) ...
 

newdigital, 2014.04.21 17:09

Comment utiliser l'indicateur RSI

Apprenez les bases de l'indice de force relative en seulement 6 minutes !

Cet indicateur RSI est un oscillateur de momentum largement utilisé qui mesure la force et la vitesse du mouvement du prix d'un marché en comparant le prix actuel du titre à sa performance passée. Le RSI peut être utilisé pour identifier les zones de surachat et de survente, les niveaux de soutien et de résistance, ainsi que les signaux d'entrée et de sortie potentiels.






 
Sergey Golubev #:

Quelqu'un connaît-il un indicateur de divergence longue qui donne une alerte lorsque la divergence se termine et ne se repeint pas ? Merci.

