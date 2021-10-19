Trois nouvelles langues sur la MQL5.community : français, italien et turc

Nouveau commentaire
 

MQL5.community rassemble des millions de traders et de développeurs de robots de trading du monde entier.

Nous nous engageons à rendre nos services et applications accessibles aux personnes parlant différentes langues. En plus des huit langues disponibles, nous avons lancé le site Web en trois versions plus localisées : français, italien et turc. Ces langues sont parlées par plus de 400 millions de personnes dans le monde, tandis que leurs locuteurs natifs représentent une part importante et très importante de notre communauté.

Trois nouvelles langues sur la MQL5.community : français, italien et turc


Des dizaines de milliers d'utilisateurs de ces pays visitent MQL5.com pour trouver des informations utiles, lire des articles sur le trading algorithmique, acheter des robots de trading sur le Market et s'abonner à des signaux de trading. Après le lancement des nouvelles versions linguistiques, nous nous attendons à ce que davantage d'utilisateurs rejoignent la communauté.

Nous avons déjà localisé et ouvert :

  • L'ensemble de l'interface du site Web pour assurer la commodité d'utilisation des services
  • Documentation du langage MQL5, aide du terminal MetaTrader 5 et référence MetaEditor pour fournir la meilleure expérience de trading algorithmique
  • Des dizaines de sujets importants pour encourager les utilisateurs à rejoindre les discussions du forum

Pendant ce temps, une équipe professionnelle de traducteurs continue de préparer les documents des sections Articles et Calendrier économique.

Pour ceux qui monétisent leurs compétences via les Services MQL5, le lancement des nouvelles langues offre l'opportunité d'atteindre de nouveaux publics et d'augmenter les ventes. Ajoutez des traductions pour vos produits du Market et fournissez des descriptions multilingues de Signal ou Code Base. Les utilisateurs apprécieront la disponibilité des produits et services dans leur langue maternelle.

La MQL5.community offre un accès unique à l'ensemble ultime de services aux traders, notamment :

[Supprimé]  
🇫🇷 🥳
[Supprimé]  

French is not yet available in the Product Description on the market.


[Supprimé]  
Laurent Soudron #:

French is not yet available in the Product Description on the market.


It's OK now 👍🏻

[Supprimé]  
Blog link in user profile is not working when MQL5 is in French --> No posts are displayed!

 
Laurent Soudron #:
Blog link in user profile is not working when MQL5 is in French --> No posts are displayed!

Because you have not posted any blogs in French yet, post one and you will see it there.

[Supprimé]  

Thank you for your answer @alexey_petrov
So the blog section doesn't work like the rest of the site, that's good to know.

 
Laurent Soudron #:

Thank you for your answer @alexey_petrov
So the blog section doesn't work like the rest of the site, that's good to know.

Veuillez écrire en français dans la section francophone !
[Supprimé]  
Excellent 😂, bien joué Alain 
Nouveau commentaire