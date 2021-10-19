Trois nouvelles langues sur la MQL5.community : français, italien et turc
🇫🇷 🥳
French is not yet available in the Product Description on the market.
Thank you for your answer @alexey_petrov
So the blog section doesn't work like the rest of the site, that's good to know.
Laurent Soudron #:Veuillez écrire en français dans la section francophone !
Thank you for your answer @alexey_petrov
Excellent 😂, bien joué Alain
Nous nous engageons à rendre nos services et applications accessibles aux personnes parlant différentes langues. En plus des huit langues disponibles, nous avons lancé le site Web en trois versions plus localisées : français, italien et turc. Ces langues sont parlées par plus de 400 millions de personnes dans le monde, tandis que leurs locuteurs natifs représentent une part importante et très importante de notre communauté.
Des dizaines de milliers d'utilisateurs de ces pays visitent MQL5.com pour trouver des informations utiles, lire des articles sur le trading algorithmique, acheter des robots de trading sur le Market et s'abonner à des signaux de trading. Après le lancement des nouvelles versions linguistiques, nous nous attendons à ce que davantage d'utilisateurs rejoignent la communauté.
Nous avons déjà localisé et ouvert :
Pendant ce temps, une équipe professionnelle de traducteurs continue de préparer les documents des sections Articles et Calendrier économique.
Pour ceux qui monétisent leurs compétences via les Services MQL5, le lancement des nouvelles langues offre l'opportunité d'atteindre de nouveaux publics et d'augmenter les ventes. Ajoutez des traductions pour vos produits du Market et fournissez des descriptions multilingues de Signal ou Code Base. Les utilisateurs apprécieront la disponibilité des produits et services dans leur langue maternelle.
