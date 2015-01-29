ATR Pivot

The indicator calculates the levels by ATR daily range using the equations:

  • 1AR = Open + ATR
  • -1AS = Open - ATR
  • AR 1/2 = Open + (ATR / 2)
  • AS -1/2 = Open - (ATR / 2)
  • AR 1/4 = Open + (ATR / 4)
  • AS -1/4 = Open - (ATR / 4)
  • AR 3/4 = Open + ((ATR*3) / 4)
  • AS -3/4 = Open - ((ATR*3) / 4)
  • AR 2 = Open + (ATR*2)
  • AS -2 = Open - (ATR*2)

Parameters

  • Period ATR - ATR period
  • Shift time - shift by time for Open
  • Color opening of day - Open line color
  • Color 1AR, -1AS - 1AR, -1AS line color
  • Color AR 1/2, AS -1/2 - AR 1/2, AS line color
  • Color AR 1/4, AS -1/4 - AR 1/4, AS -1/4 line color
  • Color AR 3/4, AS -3/4 - AR 3/4, AS -3/4 line color
  • Color AR 2, AS -2 - AR 2, AS -2 line color
  • Style line - line style
  • Label - display line label
Recommended products
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicators
"Auto FIBO Pro"   Crypto_Forex  indicator  - is great auxiliary tool in trading! Indicator automatically calculate and place on chart Fibo levels and local trend lines (red color). Fibonacci levels indicate key areas where price can reverse. Most important levels are 23.6%, 38.2%, 50% and 61.8%. You can use it   for reversal scalping  or for zone grid trading. There are plenty of opportunities to  improve your current system using Auto FIBO Pro indicator as well. It has Info Spread Swap Displa
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indicators
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicators
MT5 version  |  FAQ The Owl Smart Levels Indicator  is a complete trading system within the one indicator that includes such popular market analysis tools as  Bill Williams' advanced fractals , Valable ZigZag which builds  the correct wave structure  of the market, and  Fibonacci levels  which mark the exact levels of entry into the market and places to take profits. Detailed description of the strategy Instructions for working with the indicator Advisor-assistant in trading Owl Helper Private
Harmonic 3Drives
Sergey Deev
Indicators
The indicator detects and displays 3 Drives harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is com
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicators
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indicators
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicators
Alpha Trend sign has been a very popular trading tool in our company for a long time. It can verify our trading system and clearly indicate trading signals, and the signals will not drift. Main functions: Based on the market display of active areas, indicators can be used to intuitively determine whether the current market trend belongs to a trend market or a volatile market. And enter the market according to the indicator arrows, with green arrows indicating buy and red arrows indicating se
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indicators
Crypto_Forex Indicator HTF Ichimoku for MT4. Ichimoku indicator is   one of the most powerful trend indicators . H TF means -   H igher TimeFrame. This indicator is excellent for Trend Traders as well as combination with Price Action entries. HTF Ichimoku  Indicator allows you to attach Ichimoku from higher timeframe to your current chart. Up trend   - red line above blue one (and both lines are above cloud) /  Down trend   - red line below blue one  (and both lines are below cloud). Open BUY o
MTF Stochastic
Sergey Deev
Indicators
The indicator displays the data of the Stochastic oscillator from a higher timeframe on the chart. The main and signal lines are displayed in a separate window. The stepped response is not smoothed. The indicator is useful for practicing "manual" forex trading strategies, which use the data from several screens with different timeframes of a single symbol. The indicator uses the settings that are identical to the standard ones, and a drop-down list for selecting the timeframe. Indicator Paramet
Trend Scanner
Vladimir Kalendzhyan
4.33 (6)
Indicators
By purchasing this indicator, you have the right to receive a free copy of one of   my other indicator's or advisor’s!  (All future updates are included. No limits) . To get it , please contact me by  mql5 message ! The Trend Scanner trend line indicator displays the trend direction and its changes. The indicator works on all currency pairs and  timeframes. The indicator simultaneously displays multiple readings on the price chart: the support and resistance lines of the currency pair, the exist
Harmonic Shark
Sergey Deev
Indicators
The indicator detects and displays Shark harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is comple
Harmonic Butterfly
Sergey Deev
Indicators
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Indicators
Smart FVG Indicator MT4   delivers professional Fair Value Gap (FVG) detection, monitoring, and alerting directly on your charts. It combines   ATR-based filtering   with structure-aware logic to remove noise, adapt to liquidity, and keep only the most relevant imbalances for precise decisions. Key Advantages Accurate FVG detection:   Identifies genuine inefficiencies, not just simple candle gaps. ATR-based precision:   Adaptive sensitivity filters out low-quality signals across markets and time
FREE
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicators
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Wicks UpDown Target GJ
Lee Teik Hong
Indicators
Wicks UpDown Target GJ Wicks UpDown Target GJ is specialized in GJ forex pairs. Choppy movement up and down on the opening range every day.  Trading breakouts on London session and New York session is recommended. Guideline Entry Strategy Idea: Step 1 - Breakout Forming (Warning! Trade on London Session and New York Session) Step 2 - Breakout Starting (Take Action on your trading plan) Step 3 - Partial Close your order & set breakeven (no-risk) Step 4 - Target complete Step 5 - Don't trade
FREE
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicators
Daily Candle Predictor is an indicator that predicts the closing price of a candle. The indicator is primarily intended for use on D1 charts. This indicator is suitable for both traditional forex trading and binary options trading. The indicator can be used as a standalone trading system, or it can act as an addition to your existing trading system. This indicator analyzes the current candle, calculating certain strength factors inside the body of the candle itself, as well as the parameters of
Adjustable Fractals mt
DMITRII GRIDASOV
Indicators
"Adjustable Fractals" - is an advanced version of fractal indicator, very useful trading tool! As we know   Standard fractals mt4 indicator does not have settings at all   - this is very inconvenient for traders. Adjustable Fractals has resolved that issue - it has all necessary settings: Adjustable period   of indicator (recommended values - above 7). Adjustable distance   from Highs/Lows of price. Adjustable design  o f fractal arrows. Indicator has built-in Mobile and PC alerts. Click here
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicators
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
Trendlines Oscillator MT4
Cao Minh Quang
Indicators
The   Trendlines Oscillator   helps traders identify trends and momentum based on the normalized distances between the current price and the most recently detected bullish and bearish trend lines. The indicator features bullish and bearish momentum, a signal line with crossings, and multiple smoothing options. USAGE The   Trendlines Oscillator   works by systematically: Identifying pivot highs and lows. Connecting pivots to form bullish (support) and bearish (resistance) trendlines. Measuring
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Indicators
Market Profile 3 MetaTrader 4 indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible t
FREE
Spread and Close MT4
Alexander Denisovich Jegorov
Indicators
Spread & Candle Close Timer Indicator for MT4  Optimize your trading with this lightweight and efficient indicator, designed to display the real-time spread and candle close countdown directly on your MT4 chart. Features: Live Spread Monitoring – Instantly see market conditions. Candle Close Timer – Stay prepared for the next price movement. Simple & Non-Intrusive Design – No unnecessary settings, just clear and accurate data. Ideal for scalpers, day traders, and those who need real-time exec
Support Resistance Multi Time Frame FREE
FXsolutions
4.67 (6)
Indicators
This indicator shows the latest untouched support and resistance as horizontal lines. The indicator can show support/resistance from higher timeframes. With this indicator you can e.g. easily see the support/resistance of the timeframes H4, D1 and W1 on a H1 chart, which can be a big advantage while time your entry on H1. This is the FREE version of the indicator: Support Resistance Multi Time Frame The free version works only on EURUSD and GBPUSD! Parameters referenceTF: the timeframe from whi
FREE
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicators
Trend Oscillator - is an advanced custom  Crypto_Forex indicator, efficient trading tool! Advanced new calculation method is used - 20 options for parameter "Price for calculation". Smoothest oscillator ever developed. Green color for upward trends,  Red color for downward trends. Oversold values: below 5, O verbought values: over 95. There are plenty of opportunities to upgrade even standard strategies with this indicator. With PC and Mobile alerts. Click here to see high quality Trading Robot
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicators
The SMC Venom Model BPR indicator is a professional tool for traders working within the Smart Money (SMC) concept. It automatically identifies two key patterns on the price chart: FVG (Fair Value Gap) is a combination of three candles, in which there is a gap between the first and third candles. It forms a zone between levels where there is no volume support, which often leads to a price correction. BPR (Balanced Price Range) is a combination of two FVG patterns that form a “bridge” - a zone of
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indicators
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicators
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Candle Pattern Finder MT4
Dwi Nur Prasetyo
Indicators
Candle Pattern Finder Candle Pattern Finder is a powerful MT4 indicator designed to help traders easily detect key candlestick patterns in real-time. Whether you're trading trends, reversals, or consolidations, this tool highlights important price action signals directly on the chart — helping you make faster and more confident trading decisions. Detects popular candlestick patterns: Bullish/Bearish Engulfing Hammer & Inverted Hammer Shooting Star & Hanging Man Three White Soldiers Three Black
FREE
SuperTrend V
Muhammad Hassaan
Indicators
*This is TradingView indicator converted to mql4* The SuperTrend V indicator is a popular technical analysis tool used to identify trends and potential trend reversals in financial markets. It is based on the concept of the SuperTrend indicator but incorporates additional features and variations. The SuperTrend V indicator uses a combination of price action and volatility to determine the trend direction and generate trading signals. Here are the key components and features of the indicator: Ca
DF Fibonacci Trader Pro MT4
Mark David Griffin
Utilities
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro is an automated trading system designed for MetaTrader 4. It uses Fibonacci-based price levels combined with trend and structure analysis to define entry and exit points. The EA supports both long and short positions and includes built-in risk management parameters. Core Features: Uses Fibonacci retracement and extension logic to plot entry, SL and TP points. Configurable lot size and stop loss/take profit levels Choice of 1 or 2 entry points Supports fixed o
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indicators
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Buyers of this product also purchase
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (152)
Indicators
Gann Made Easy is a professional and easy to use Forex trading system which is based on the best principles of trading using the theory of W.D. Gann. The indicator provides accurate BUY and SELL signals including Stop Loss and Take Profit levels. You can trade even on the go using PUSH notifications. PLEASE CONTACT ME AFTER PURCHASE TO GET TRADING TIPS, BONUSES  AND GANN MADE EASY EA ASSISTANT  FOR FREE! Probably you already heard about the Gann trading methods before. Usually the Gann theory is
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
Indicators
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 99 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 10th Jan -20th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Prices will be increased to 150 after the offer period ends Full Fledged EA and Alert plus for alerts will also be provided in this offer along with the purchase of Indicator. Limited copies only at this price and Ea too. Grab your copy soon Alert plus for indicator with set file is kept in comment section with the image  SMC Blast Signa
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicators
New Year Trading Special – 50% OFF Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This dashboard software is working on 28 currency pairs plus one. It is based on 2 of our main indicators (Advanced Currency Strength 28 and Advanced Currency Impulse). It gives a great overview of the entire Forex market plus Gold or 1 indices. It shows Advanced Currency Strength values, currency speed of movement and signals for 28 Forex pairs in all (9) timeframes. Imagine how your trading will improve when you
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (12)
Indicators
Game Changer is a revolutionary trend indicator designed to be used on any financial instrument to transform your metatrader in a powerful trend analyzer.  The indicator does not redraw and does not lag.  It works on any time frame and assists in trend identification, signals potential reversals, serves as a trailing stop mechanism, and provides real-time alerts for prompt market responses.  Whether you’re a seasoned, professional or a beginner seeking an edge, this tool empowers you to trade wi
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicators
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicators
M1 SNIPER is an easy to use trading indicator system. It is an arrow indicator which is designed for M1 time frame. The indicator can be used as a standalone system for scalping on M1 time frame and it can be used as a part of your existing trading system. Though this trading system was designed specifically for trading on M1, it still can be used with other time frames too. Originally I designed this method for trading XAUUSD and BTCUSD. But I find this method helpful in trading other markets a
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicators
This indicator is a super combination of our 2 products  Advanced Currency IMPULSE with ALERT  and  Currency Strength Exotics . It works for all time frames and shows graphically impulse of strength or weakness for the 8 main currencies plus one Symbol! This Indicator is specialized to show currency strength acceleration for any symbols like Gold, Exotic Pairs, Commodities, Indexes or Futures. Is first of its kind, any symbol can be added to the 9th line to show  true currency strength accelerat
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
Indicators
FX Volume: Experience Genuine Market Sentiment from a Broker’s Perspective Quick Overview Looking to elevate your trading approach? FX Volume provides real-time insights into how retail traders and brokers are positioned—long before delayed reports like the COT. Whether you’re aiming for consistent gains or simply want a deeper edge in the markets, FX Volume helps you spot major imbalances, confirm breakouts, and refine your risk management. Get started now and see how genuine volume data can
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicators
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicators
Currency Strength Wizard is a very powerful indicator that provides you with all-in-one solution for successful trading. The indicator calculates the power of this or that forex pair using the data of all currencies on multiple time frames. This data is represented in a form of easy to use currency index and currency power lines which you can use to see the power of this or that currency. All you need is attach the indicator to the chart you want to trade and the indicator will show you real str
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicators
CURRENTLY 20% OFF ! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This Indicator is specialized to show currency strength for any symbols like Exotic Pairs Commodities, Indexes or Futures. Is first of its kind, any symbol can be added to the 9th line to show true currency strength of Gold, Silver, Oil, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. This is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. Imagine how your trading
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indicators
Miraculous Indicator – 100% Non-Repaint Forex and Binary Tool Based on Gann Square of Nine This video introduces the Miraculous Indicator , a highly accurate and powerful trading tool specifically developed for Forex and Binary Options traders. What makes this indicator unique is its foundation on the legendary Gann Square of Nine and Gann's Law of Vibration , making it one of the most precise forecasting tools available in modern trading. The Miraculous Indicator is fully non-repaint, meaning t
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (75)
Indicators
Trend Ai indicator is great tool that will enhance a trader’s market analysis by combining trend identification with actionable entry points and reversal alerts.  This indicator empowers users to navigate the complexities of the forex market with confidence and precision Beyond the primary signals, Trend Ai indicator identifies secondary entry points that arise during pullbacks or retracements, enabling traders to capitalize on price corrections within the established trend. Important Advantage
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicators
TREND LINES PRO    helps understand where the market is truly changing direction. The indicator shows real trend reversals and points where major players re-enter. You see   BOS lines   Trend changes and key levels on higher timeframes — without complex settings or unnecessary noise. Signals don't repaint and remain on the chart after the bar closes. What the indicator shows: Real shifts   trend (BOS lines) Once a signal appears, it remains valid! This is an important difference from indicators
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicators
Specials Discount now. The Next Generation Forex Trading Tool. Dynamic Forex28 Navigator is the evolution of our long-time, popular indicators, combining the power of three into one: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 reviews) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 reviews) + CS28 Combo Signals (recent Bonus) Details about the indicator  https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 What Does The Next-Generation Strength Indicator Offer? Everything you loved about the originals, now
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicators
New Year Trading Special – 50% OFF This dashboard is a very powerful piece of software working on multiple symbols and up to 9 timeframes. It is based on our main indicator (Best reviews:   Advanced Supply Demand ). The dashboard gives a great overview. It shows: Filtered Supply and Demand values including zone strength rating, Pips distances to/and within zones, It highlights nested zones, It gives 4 kind of alerts for the chosen symbols in all (9) time-frames. It is highly configurable for
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicators
Apollo SR Master is a Support/Resistance indicator with special features which make trading with Support/Resistance zones easier and more reliable. The indicator calculates Support/Resistance zones in real-time without any time lag by detecting local price tops and bottoms. Then to confirm the newly formed SR area, the indicator shows special signal which signalizes that the SR zone can be taken into consideration and used as an actual SELL or BUY signal. In this case the strength of the SR zone
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicators
FX Power: Analyze Currency Strength for Smarter Trading Decisions Overview FX Power is your go-to tool for understanding the real strength of currencies and Gold in any market condition. By identifying strong currencies to buy and weak ones to sell, FX Power simplifies trading decisions and uncovers high-probability opportunities. Whether you’re looking to follow trends or anticipate reversals using extreme delta values, this tool adapts seamlessly to your trading style. Don’t just trade—trade
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
4 (4)
Indicators
MQL5マーケットの厳格な「第四条」ガイドラインに完全準拠した英語版の全文です。 MQL5では英語が主言語となるため、このテキストを説明文の冒頭（日本語より上）に配置することを強くお勧めします。専門的かつ冷静なトーンで作成しており、世界中のプロトレーダーに「技術的根拠のあるツール」として認識される構成になっています。 KATANA Scalper for MT4  Product Overview KATANA Scalper for MT4 is a high-performance technical analysis indicator optimized for the MetaTrader 4 platform. It is specifically engineered to address the two most significant challenges in short-term trading (scalping and day trading): Price Noise and Signal Lag . Utilizing a proprietary s
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicators
New Update of Smart Trend Trading System MT5 For  2026 Market: If You Buy this Indicator you will Get my Professional   Trade Manager + EA  for   FREE . First of all Its worth emphasizing here that this Trading System is   Non-Repainting   , Non Redrawing and Non Lagging Indicator   Which makes it ideal from both manual and robot trading .  [Online course] ,   [manual]   and   [download presets] . The Smart Trend Trading System MT5 is a comprehensive trading solution tailored for   new   and   e
FX Levels MT4
Daniel Stein
5 (2)
Indicators
FX Levels: Exceptionally Accurate Support & Resistance for All Markets Quick Overview Looking for a reliable way to pinpoint support and resistance levels across any market—currencies, indices, stocks, or commodities? FX Levels merges our traditional “Lighthouse” method with a forward-thinking dynamic approach, offering near-universal accuracy. By drawing from real-world broker experience and automated daily plus real-time updates, FX Levels helps you identify reversal points, set profit targe
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Indicators
The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default: "current time frame" Function: Sets the time frame for indicator calculation Options: Can be set
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicators
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicators
Trend Screener Indicator --Professional Trend Trading & Market Scanning System for MetaTrader Unlock the true power of trend trading with Trend Screener Indicator — a complete multi-currency, multi-timeframe trend analysis solution   powered by Fuzzy Logic,Trend Pulse Technology  and advanced market structure algorithms.   Trend Screener transforms your MetaTrader platform into a professional-grade Trend Analyzer and Market Scanner, helping you identify high-probability trend opportunities, ear
Shogun Trade
Yuki Miyake
5 (1)
Indicators
SHOGUN Trade - Strategic Market Structure & Multi-Timeframe Dashboard Concept: The Commander’s Perspective In the battlefield of trading, getting lost in localized price fluctuations (noise) is the most significant risk to capital. SHOGUN Trade is engineered to elevate a trader's perspective from "reactive" to "strategic," providing a comprehensive overview of market structures across multiple time horizons. This system monitors seven timeframes (M1 to D1) simultaneously, quantifying market m
Basic Harmonic Patterns Dashboard
Mehran Sepah Mansoor
5 (3)
Indicators
This dashboard shows the latest available harmonic patterns for the selected symbols, so you will save time and be more efficient / MT5 version . Free Indicator:   Basic Harmonic Pattern Comparison of "Basic Harmonic Pattern" vs. "Basic Harmonic Patterns Dashboard" Indicators Feature Basic Harmonic Pattern Basic Harmonic Patterns Dashboard Functionality Detects and displays harmonic patterns on a single chart Searches multiple symbols and timeframes for harmonic patterns, displays results on
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Indicators
First of all Its worth emphasizing here that this Trading Indicator is   Non-Repainting , Non Redrawing and Non Lagging Indicator   Indicator, Which makes it ideal from both manual and robot trading.  User manual: settings, inputs and strategy . The Atomic Analyst  is a PA Price Action Indicator that uses Strength and Momentum of the price to find a better edge in the market. Equipped with Advanced filters which help remove noises and false signals, and Increase Trading Potential. Using Multiple
AW Breakout Catcher
AW Trading Software Limited
5 (14)
Indicators
Breakdowns of price levels, advanced statistics, TakeProfit calculation and 3 types of notifications. Benefits:  Do not redraw your results Signal strictly at the close of the candle False Breakdown Filtering Algorithm It goes well with any trending strategy. Works on all tools and timeseries Manual and instruction ->  HERE  / Problem solving ->  HERE  / MT5 version ->  HERE How to trade with the indicator  Trading with AW Breakout Catcher in just three easy steps: Step 1 - Opening a position A
Prop Firm Gold Indicator
Mohit Dhariwal
5 (3)
Indicators
This is a unique  Gold Indicator On channel trading pullbacks and gives accurate entries on gold and major Fx Pairs on M15tf. It has the ability to pass any prop firm Challenge and get accurate entries on gold and major fx pairs. EA FOR PROP FIRM AND CHANNEL INDICATOR IS FREE ALONG WITH THIS POWERFUL INDICATOR ALONG WITH THE BEST SET FILE FOR FIRST 25 USERS. Strategy tester report is in comment section. INDICATOR FEATURES: INDICATOR IS BEST ON M15 GIVES ACCURATE ENTRIES  EA AND CHANNEL INDICATO
Gold Signal Pro
Mohamed Hassan
Indicators
First 25 copies at $80, after that price becomes $149 Gold Signal Pro is a powerful MT4 indicator designed to help traders spot strong price reactions in the market. It focuses on clear wick rejections , showing when price strongly rejects a level and often continues in the same direction. Gold Signal Pro is mainly built for scalping gold (XAUUSD) and works best on lower timeframes like M5 and M15 , where timing matters most. That said, it can also be used on any forex pair, any symbol, and a
More from author
ADX arrow
Pavel Shutovskiy
5 (1)
Indicators
ADX arrow The indicator displays crossings of the ADX indicator (Average Directional Movement Index) lines as dots simplifying detection of signals. The indicator also features pop-up and email alerts. Parameters Period - averaging period. Apply to - applied price: Open, Close, High, Low, Median, (high+low)/2, typical, (high+low+close)/3, weighted Close, (high+low+close+close)/4. Alert - enable/disable pop-up alerts. EMail - enable/disable email alerts.
OsMA Arrow
Pavel Shutovskiy
3.83 (6)
Indicators
The indicator displays crossing zero level by Moving Average of Oscillator (OsMA) in the form of arrows. The indicator notifies about a signal by means of a pop-up Alert window, or sending notification to e-mail. Parameters Fast EMA Period - fast EMA. This is an exponential moving average from a price with a short period. Slow EMA Period - slow EMA. This is also an exponential moving average of a market price but with a longer period. Signal SMA Period - MACD SMA. This is a signal line which is
FREE
OsMA Arrow MTF
Pavel Shutovskiy
3.9 (10)
Indicators
The indicator displays crossing zero level by Moving Average of Oscillator (OsMA) in the form of arrows. The this is a multi-timeframe indicator, and it displays signals from other timeframes. The indicator notifies about a signal by means of a pop-up Alert window, or sending notification to e-mail. Parameters Time-frame - select timeframe to show indicator signals. Fast EMA Period - fast EMA. This is an exponential moving average from a price with a short period. Slow EMA Period - slow EMA. Th
FREE
AC Arrow
Pavel Shutovskiy
4 (2)
Indicators
The indicator displays zero level Accelerator Oscillator (AC) crossover in the form of dots on the chart. In indicator settings one can specify number of bars in the history to display signals, as well as shift of dots with respect to a bar. Parameters Bars — number of bars in the history to display indicator's signals; Shift — shift of dots with respect to bars.
FREE
Beacon
Pavel Shutovskiy
5 (2)
Indicators
The indicator determines overbought/oversold zones on various timeframes. Arrows show market trend in various time sessions: if the market leaves the overbought zone, the arrow will indicate an ascending trend (arrow up), if the market leaves the oversold zone, the arrow will indicate a descending trend (arrow down). Situation on the timeframe, where the indicator is located, is displayed in the lower right window. Information on the market location (overbought or oversold zone), as well as the
FREE
Maps
Pavel Shutovskiy
4.75 (4)
Indicators
The indicator displays on the chart a map, on which markers show the current trading session, as well as shows a text. The indicator provides two types of background display: white and black. The indicator is displayed as the background and does not hinder tracking the current market situation. Parameters: GMT -  the time difference of the terminal and GMT. Background - selection of background - black or white.
FREE
AD Trend line
Pavel Shutovskiy
5 (1)
Indicators
AD Trend line draws trend lines on the basis of A/D indicator (Accumulation/Distribution). When A/D indicator breaks a trend line, the probability of the trend reversal is very high. This is a multitimeframe indicator which can display values from higher timeframes. Parameters Time-frame — Select a timeframe; zero is the current timeframe of the chart; Trend Line — Display lines on the chart; Apply to — Apply lines to close the candle's highest/lowest value; Width line — Width of the line; Style
FREE
Trend following
Pavel Shutovskiy
4.5 (2)
Indicators
The EA in the form of histogram displays up and down trends. This tool is recommended to be used as a filter. Its readings will help to detect beginning, end, and continuation of a trend. This additional tool will suit any trading system. Parameters Period — indicator period; Bars — number of bars on the history.
FREE
Fibo
Pavel Shutovskiy
5 (2)
Utilities
The script sets Fibonacci levels on the chart using maximums and minimums visible on the chart. The script names Fibo with such timeframe on which it has been launched (Fibo D1 or Fibo M30, etc.), therefore preserving previously constructed levels on different time charts. This instrument will be useful for those who start studying Fibonacci levels and those who need to form these levels in a speedy fashion. The script does not have additional settings. Fibonacci lines can be amended in standard
FREE
MA 2 Histogram
Pavel Shutovskiy
4.5 (2)
Indicators
The indicator is based on two Moving Averages. Its only difference from traditional indicators is that it is presented as a histogram. The histogram has four colors; each color represents a MA with its own period. In case of a descending trend, if a price is lower than a moving average, the indicator displays a value lower than the red zero level. In case of ascending trend, the indicator value is higher than the green zero level. Parameters: Period MA 1 - Period of the first moving average. MA
FREE
Consolidation levels
Pavel Shutovskiy
Indicators
Any chart has patterns of consolidation which are also called accumulation patterns. These are sections where the market has been on the same price level during significant amount of time, and thus it was accumulating positions. After such accumulation, positions are distributing, and the market passes from flat into trend. The Consolidation Levels indicator is a professional tool which identifies these sections and builds levels according to the price of the market at the moment of consolidatio
Max Min Levels
Pavel Shutovskiy
Indicators
The indicator makes levels according to local maximums and minimums of a week, a month, or a year. Parameters: Week number - number of weeks for lines display Week level color - Week line color Month number - number of months for lines display Month level color - Month line color Year number - number of years for lines display Year level color - Year line color Width line - Width of lines Style line - Style of lines
AO AC Signal
Pavel Shutovskiy
Indicators
The indicator displays signals of different indicators (which can be selected in parameters) on a chart when zero level is crossed. AO, AC or AO+AC if signals of two indicators coincide. The indicator shows an Alert message (pop-up window) when a signal appears. Parameters: Indicators - Selection of the indicator AO, AC, AO+AC. Bars - Number of bars in history for display of signals. Alert - Pop-up window in case of a signal.
Reversal signal mtf
Pavel Shutovskiy
Indicators
The indicator displays trend reversal in the form of arrows. The indicator does not change its values (is not redrawn) after a signal. The program notifies about arrows by means of a pop-up window, or sending notification to e-mail. This is a multitimeframe instrument. Values of the indicator may be displayed from higher timeframes. Parameters Time-frame - select time session; zero is the current timeframe (Time-frame cannot be lower than the current time interval). Bars - number of bars on the
Beginning
Pavel Shutovskiy
Indicators
The indicator builds levels from beginning of a week or a month, or according to local Highs and Lows. These levels are meant for detection of strong support and resistance levels on a chart. Most big players of the market are guided by particularly these data: opening of the week or opening of the month. Breakout of one or several Highs and price consolidation on these levels suggest that market intends to grow. Breakout of Lows and price consolidation bears evidence of market's intention to mo
F trend
Pavel Shutovskiy
Indicators
The indicator is designed for scalping fans, it gives signals of an average of ten pips. The indicator is based on mathematical calculation, it determines the average range of the price channel, which is generally formed at the time of accumulation of positions. Once the price moves beyond its borders, a signal is generated in the form of an arrow. The indicator has a minimum of settings: the period for which you need to calculate, and the frequency of signals (the signal frequency is determined
Woltec
Pavel Shutovskiy
4 (1)
Indicators
The indicator has been developed for scalping. The indicator is based on a mathematical calculation that determines the percent range of the price channel, which is generally formed at the time of the accumulation of positions. Once the price moves beyond its borders, a signal is generated in the form of dots. The indicator has a minimum of settings - the frequency of signals. Smaller values produce more signals. Parameters: Multiplier - the frequency of signals (with lower values signals are m
Jaguar tac
Pavel Shutovskiy
Indicators
The indicator uses the Envelopes channel in its calculations, which allows working with dynamic support and resistance levels. It also considers the direction and strength of the trend, as well as the mathematical calculation that determines the percent range of the price channel, which is generally formed at the time of the accumulation of positions. It first generates a preliminary signal in the form of a round arrow. Then it is necessary to wait for a normal arrow and enter the market only af
ADX trend
Pavel Shutovskiy
Indicators
This indicator displays the signals of the ADX indicator (Average Directional Movement Index) as points on the chart. This facilitates the visual identification of signals. The indicator also features alerts (pop-up message boxes) and sending signals to e-mail. Parameters Period - averaging period. Apply to - price used for calculations: Close, Open, High, Low, Median (high+low)/2, Typical (high+low+close)/3, Weighted Close (high+low+close+close)/4. Alert - enable/disable alerts. EMail - enable
Strategy Builder
Pavel Shutovskiy
5 (1)
Indicators
Strategy Builder The Strategy Builder indicator allows you to create classic and individual strategies without loading the chart with a large number of indicators and without tracking many different indicators to identify the true signal. Strategy Builder displays signals in the form of arrows on 30 standard indicators, 23 indicators showing classical and hidden divergence, receiving signals from Fibonacci levels, horizontal, trend lines and rectangle. With the help of this indicator, you can
ADX arrow N
Pavel Shutovskiy
Indicators
ADX arrow   This indicator displays the signals of the ADX indicator (Average Directional Movement Index) as points on the chart. This facilitates the visual identification of signals. The indicator also features alerts (pop-up message boxes) and sends signals to e-mail. Parameters: Period  - averaging period. Apply to  - price used for calculations: Close, Open, High, Low, Median (high+low)/2, Typical (high+low+close)/3, Weighted Close (high+low+close+close)/4. Alert  - enable/disable alerts. E
ATR Pivots
Pavel Shutovskiy
Indicators
The indicator calculates intraday levels based on the average daily price range, builds support and resistance levels that may be reversal. Parameters Period ATR - period of the ATR indicator Shift time - time offset for the opening of the day Color opening of day - color of the opening line of the day Color 1AR, -1AS - line color 1AR, -1AS Color AR 1/2, AS -1/2 - line color AR 1/2, AS Color AR 1/4, AS -1/4 - line color AR 1/4, AS -1/4 Color AR 3/4, AS -3/4 - line color AR 3/4, AS -3/4 Color
Filter:
Maksym Mudrakov
30049
Maksym Mudrakov 2016.08.31 07:03 
 

User didn't leave any comment to the rating

Reply to review