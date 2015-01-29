ATR Pivot
- Indicators
- Pavel Shutovskiy
- Version: 1.10
- Updated: 24 August 2022
- Activations: 20
The indicator calculates the levels by ATR daily range using the equations:
- 1AR = Open + ATR
- -1AS = Open - ATR
- AR 1/2 = Open + (ATR / 2)
- AS -1/2 = Open - (ATR / 2)
- AR 1/4 = Open + (ATR / 4)
- AS -1/4 = Open - (ATR / 4)
- AR 3/4 = Open + ((ATR*3) / 4)
- AS -3/4 = Open - ((ATR*3) / 4)
- AR 2 = Open + (ATR*2)
- AS -2 = Open - (ATR*2)
Parameters
- Period ATR - ATR period
- Shift time - shift by time for Open
- Color opening of day - Open line color
- Color 1AR, -1AS - 1AR, -1AS line color
- Color AR 1/2, AS -1/2 - AR 1/2, AS line color
- Color AR 1/4, AS -1/4 - AR 1/4, AS -1/4 line color
- Color AR 3/4, AS -3/4 - AR 3/4, AS -3/4 line color
- Color AR 2, AS -2 - AR 2, AS -2 line color
- Style line - line style
- Label - display line label
