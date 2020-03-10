TRIXs
- Indicators
- PATRICK ANTONIO MORELO A.
- Version: 1.0
Era o que procurava, muito assertivo. Parabéns ao criador!
Excelente!!!
Excelente!
ainda em estudo
Uso o metatrader5 no linux Ubuntu 21. Não consigo configurar as cores. Em aguns indicadores eu faço no editor
Muito bom. Recomendo
Excelente! Estou juntando o operacional do DIDI e o MW4 do Willy Heine. No primeiro dia 100% de assertividade. Analisei 28 ativos, entrei em 4 e realizei com ganho os 4. O TRIXs auxilia, principalmente, para saber a hora de sair de uma operação. Fundamentalismo e grafismo juntos funcionam muito bem. Claro que 4 operações não são suficientes para fechar a estatística. Mas o TRIXs já é meu preferido.
Excelente indicador. Estou estudando ele no setup do Didi.
Excelente!
Excelente!!!