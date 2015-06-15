BBandsEx
- Indicators
- Andrej Nikitin
- Version: 1.12
- Updated: 17 November 2021
- Activations: 5
Advanced Bollinger Bands® (BB) indicator.
The standard Bands.mq4 indicator was complemented with a range of upper/lower band and signal of possible reverses.
Parameters:
- BandsPeriod - indicator period.
- BandsRange - period of determining a range.
- BandsDeviations - number of standard deviations.
- Averaging Fast Period - fast period of averaging.
- Averaging Slow Period - slow period of averaging.
Buffer indexes:
- 0 - Middle line,
- 1 - Upper line,
- 2 - Lower line,
- 3 - Upper range,
- 4 - Lower range,
- 5 - Down signal,
- 6 - Up signal.
Es lo que pedí, ahora voy a investigarlo a FONDO