BBandsEx

Advanced Bollinger Bands® (BB) indicator.

The standard Bands.mq4 indicator was complemented with a range of upper/lower band and signal of possible reverses.


Parameters:

  • BandsPeriod - indicator period.
  • BandsRange - period of determining a range.
  • BandsDeviations - number of standard deviations.
  • Averaging Fast Period - fast period of averaging.
  • Averaging Slow Period - slow period of averaging.


Buffer indexes:

  • 0 - Middle line,
  • 1 - Upper line,
  • 2 - Lower line,
  • 3 - Upper range,
  • 4 - Lower range,
  • 5 - Down signal,
  • 6 - Up signal.
RAMIRQUE QUELLA ROURE
166
RAMIRQUE QUELLA ROURE 2021.03.08 12:19 
 

Es lo que pedí, ahora voy a investigarlo a FONDO

