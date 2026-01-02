FreelanceSections

Entwickeln eines komplexen EA in MQL5 OOP mit Unterstützung von Maschinellem Lernen und Neuronalen Netzwerken (gut bezahlt!)

MQL5 Experts Libraries

Specification

Hallo zusammen,

für einen sehr aufwändigen Expert Advisor in MQL5 suche ich einen (oder mehrere) talentierte und erfahrene Programmierer, die bereits mehr als +5 Jahre einschlägige Programmiererfahrung in MQL5 OOP haben. Darüber hinaus suche ich Experten für Maschinelles Lernen und Neuronale Netzwerke, denn ich möchte den Expert Advisor um Bibliotheken mit selbstständigen Lernen und Anpassen kontinuierlich erweitern.

Zum Expert Advisor:

  • Entwickeln einer Bibliothek für Elliot Wellen Erkennung, Analyse und Echtzeit-Berechnung nach anerkannten Regeln von Ralph Elliot und André Tiedje mit Multi-Timeframe Ansatz
  • Entwickeln einer Bibliothek für Fibonacci-Strukturen (Retracement, Expansion, Extension, Projection) mit Multi-Timeframe Ansatz
  • Entwickeln einer Bibliothek für Pattern (Bat, Shark, etc.) mit Multi-Timeframe Ansatz (hier kann auf eine bereits vorhandene Bibliothek zurückgegriffen werden)
  • Entwickeln einer Bibliothek für SMC und Market Structure für Erkennung, Analyse und Echtzeit-Berechnung mit Multi-Timeframe Ansatz
  • Entwickeln einer Bibliothek für Webrequest zum dynamischen Laden von Daten aus dem Internet (z.B. COT, VIX, etc.)
  • Entwickeln einer Bibliothek für das Speichern und Abrufen von Informationen in / aus einer SQL-Datenbank (SQLite oder vorzugsweise MS SQL Server Standard)
  • Entwickeln und Erweitern eine Handelsbibliothek CTrade zur Steuerung der nötigen Operationen und Handelsanweisungen für den EA
  • Entwickeln einer Bibliothek für Maschinelles Lernen und Neuronale Netzwerke, die an den verschiedenen Stellen des EA implementiert werden kann um so die Echtzeit-Analyse und Echtzeit-Handelsanweisungen überprüfen, lernen und handeln zu können

Dies sind die wesentlichen Eckpunkte des gewünschten EA. Konkrete Arbeitsanweisungen und die Logik des EA werden nach Auftragsvergabe in einem persönlichen Gespräch erläutert. Mit dem oder den Entwickler(n) möchte ich einen intensiven Austausch, daher ist deutsch als Muttersprache verpflichtend.

Du bringst mit:

  • Erfahrener Software-Entwickler in MQL5 / C++ / NET mit mindestens 5 Jahren Berufserfahrung (Track-Record muss vorzeigbar sein!)
  • Im besten Fall selbst Trader oder Handelserfahrung in den oben genannten Themenbereichen
  • Erfahrung im Umgang mit Datenbanken und -strukturen zum Aufbau einer komplexen Datenbank
  • Erfahrungen und / oder Kenntnisse im Bereich Maschinelles Lernen und Neuronale Netzwerke wünschenswert
  • Deutsch als Muttersprache
  • Lust auf ein komplexes Projekt und kontinuierlichem Austausch

Wie lange das Projekt geht, kann ich derzeit nicht einschätzen. Es dürfen von meiner Seite aus KI als Unterstützung zur Programmierung verwendet werden, solange der Code sauber programmiert und an den wichtigen Stellen dokumentiert ist, habe ich damit kein Problem! Ich wäre auch bereit das Abo für die entsprechende KI zu bezahlen.

Bitte nur bewerben, wenn du dir sicher bist, dass das Projekt für dich spannend klingt und du der Ansicht bist, dass du das Projekt gemeinsam mit mir zum Erfolg bringen kannst. Das Projektbudget ist verhandelbar! Ich bin bereit 1000€ und mehr dafür auszugeben, die 30€ hier sind nur um die Anzeige einzustellen.

Ich freue mich auf eure aussagekräftigen Bewerbungen!

Alles Gute fürs Neue Jahr 2026.


Responded

1
Developer 1
Rating
(43)
Projects
56
4%
Arbitration
6
0% / 67%
Overdue
4
7%
Working
2
Developer 2
Rating
(10)
Projects
12
58%
Arbitration
2
0% / 0%
Overdue
0
Working
3
Developer 3
Rating
(3)
Projects
3
0%
Arbitration
0
Overdue
0
Working
4
Developer 4
Rating
(3)
Projects
1
100%
Arbitration
2
0% / 100%
Overdue
0
Free
5
Developer 5
Rating
Projects
0
0%
Arbitration
0
Overdue
0
Free
Similar orders
Making the pine script indicator into a functional Expert Advisor 100 - 150 USD
Requirements Specification for the development of the Expert Advisor, in the latest version of MetaTrader 5 including the source code. 1. The idea of the trading system is as follows: market entries are performed when a new renko box is created in the current trend direction using an indicator from Trading view. Indicator Name: Renko Candles Overlay Published By: LonesomeTheBlue Code Available In: Pine Script which
Modification of exit method for existing expert 30 - 100 USD
Hello I would like to modify the exit method of the trade for current expert advisor which include martingale trading. basically adjusting the position size and closing the trade. additional details will be provided in the next step
Convert Pinescript indicator to mql5 code 30 - 100 USD
I have 3 pine script of trading view and want to convert it into mql5 code. basically it has 2 script and in that one script I use 2 different ways. so here is 3 stratagy that can work in one code mql5 and I can use in mt5
MT5 Expert Advisor (MQ5 Source) – Safe Trend Based Forex / XAUUSD EA 50 - 180 USD
I need a MetaTrader 5 Expert Advisor with full MQ5 source code. Platform: - MT5 only - Full MQ5 source code mandatory - Must work with Exness broker (symbol suffix like XAUUSDm) Strategy: - Trend-based trading only - NO grid - NO martingale - NO averaging - Fixed Stop Loss & Take Profit - Max 1–2 trades at a time Risk Management: - Daily profit target (stop trading after hit) - Daily loss limit - Maximum drawdown
An MT5 EA to automate trades from Tradingview to multiple MT5 platforms like Pineconnector or Tradingconnector 50 - 125 USD
Multi-Asset AI Trading Bot Details Proposals I want a single, cohesive AI bot that can log in to MetaTrader, Coinbase, Robinhood, and TradingView, scan live market data, and execute trades automatically in stocks, forex, and crypto. The core logic must support day-trading, swing-trading, and scalping modes that I can toggle on a schedule or by simple configuration. The workflow I picture is: • Real-time data
I need a gold EA that perform well. 30 - 100 USD
I need someone that is able to develop for me a MT5 EA that perform VERY WELL on XAUUSD. Every strategy is accepted. By applying, please send me screenshot of results since 2018
Editing of existing EA required 50 - 150 USD
Hello developers, I'm looking for existing, proven EAs (MQL5) that work flawlessly on MT5. Requirements: Demo version available for testing Backtest results + screenshots Verified trade history from 2018-2025 Budget is negotiable If you've got an EA that fits, hit me up
CẦN TÌM NGƯỜI VIẾT EA NHƯ HÌNH 500+ USD
cần người tạo EA y thay đổi hình ảnh gửi đầy đủ tính năng như hình giá cả có thể tăng thêm khối lượng mong muốn viết giống hình không khác ROBOT HƠI NHIỀU TÍNH NĂNG MỌI NGƯỜI CÓ THỂ ĐƯA GIÁ THAM KHẢO
MT4 EA for IG – Forex Majors Trend-Pullback (EMA/RSI/ATR) + Strict Risk Controls + Adaptive Logic 30 - 100 USD
I need an experienced MQL4 developer to build a robust, conservative MT4 EA designed to trade Forex major pairs on IG . This is for long-term use with controlled drawdown — no martingale/grid/hedging . Platform / Broker Platform: MT4 Broker: IG Must work with: 5-digit pricing, variable spreads, slippage, and IG’s execution constraints Symbols (Majors only) EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, USDCAD (configurable
Need a HFT scalping EA 30 - 100 USD
Require the development of a high-speed HFT, fully automated trading Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 , optimized for live trading on both Deriv and Exness . The EA must be designed for fast execution, low latency, and reliability on real-money accounts , with full compatibility across broker-specific contract specifications, tick sizes, tick values, pricing formats, and volume rules. It should automatically

Project information

Budget
30+ USD

Customer

(15)
Placed orders17
Arbitrage count0