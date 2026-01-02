Entwickeln eines komplexen EA in MQL5 OOP mit Unterstützung von Maschinellem Lernen und Neuronalen Netzwerken (gut bezahlt!)
Hallo zusammen,
für einen sehr aufwändigen Expert Advisor in MQL5 suche ich einen (oder mehrere) talentierte und erfahrene Programmierer, die bereits mehr als +5 Jahre einschlägige Programmiererfahrung in MQL5 OOP haben. Darüber hinaus suche ich Experten für Maschinelles Lernen und Neuronale Netzwerke, denn ich möchte den Expert Advisor um Bibliotheken mit selbstständigen Lernen und Anpassen kontinuierlich erweitern.
Zum Expert Advisor:
- Entwickeln einer Bibliothek für Elliot Wellen Erkennung, Analyse und Echtzeit-Berechnung nach anerkannten Regeln von Ralph Elliot und André Tiedje mit Multi-Timeframe Ansatz
- Entwickeln einer Bibliothek für Fibonacci-Strukturen (Retracement, Expansion, Extension, Projection) mit Multi-Timeframe Ansatz
- Entwickeln einer Bibliothek für Pattern (Bat, Shark, etc.) mit Multi-Timeframe Ansatz (hier kann auf eine bereits vorhandene Bibliothek zurückgegriffen werden)
- Entwickeln einer Bibliothek für SMC und Market Structure für Erkennung, Analyse und Echtzeit-Berechnung mit Multi-Timeframe Ansatz
- Entwickeln einer Bibliothek für Webrequest zum dynamischen Laden von Daten aus dem Internet (z.B. COT, VIX, etc.)
- Entwickeln einer Bibliothek für das Speichern und Abrufen von Informationen in / aus einer SQL-Datenbank (SQLite oder vorzugsweise MS SQL Server Standard)
- Entwickeln und Erweitern eine Handelsbibliothek CTrade zur Steuerung der nötigen Operationen und Handelsanweisungen für den EA
- Entwickeln einer Bibliothek für Maschinelles Lernen und Neuronale Netzwerke, die an den verschiedenen Stellen des EA implementiert werden kann um so die Echtzeit-Analyse und Echtzeit-Handelsanweisungen überprüfen, lernen und handeln zu können
Dies sind die wesentlichen Eckpunkte des gewünschten EA. Konkrete Arbeitsanweisungen und die Logik des EA werden nach Auftragsvergabe in einem persönlichen Gespräch erläutert. Mit dem oder den Entwickler(n) möchte ich einen intensiven Austausch, daher ist deutsch als Muttersprache verpflichtend.
Du bringst mit:
- Erfahrener Software-Entwickler in MQL5 / C++ / NET mit mindestens 5 Jahren Berufserfahrung (Track-Record muss vorzeigbar sein!)
- Im besten Fall selbst Trader oder Handelserfahrung in den oben genannten Themenbereichen
- Erfahrung im Umgang mit Datenbanken und -strukturen zum Aufbau einer komplexen Datenbank
- Erfahrungen und / oder Kenntnisse im Bereich Maschinelles Lernen und Neuronale Netzwerke wünschenswert
- Deutsch als Muttersprache
- Lust auf ein komplexes Projekt und kontinuierlichem Austausch
Wie lange das Projekt geht, kann ich derzeit nicht einschätzen. Es dürfen von meiner Seite aus KI als Unterstützung zur Programmierung verwendet werden, solange der Code sauber programmiert und an den wichtigen Stellen dokumentiert ist, habe ich damit kein Problem! Ich wäre auch bereit das Abo für die entsprechende KI zu bezahlen.
Bitte nur bewerben, wenn du dir sicher bist, dass das Projekt für dich spannend klingt und du der Ansicht bist, dass du das Projekt gemeinsam mit mir zum Erfolg bringen kannst. Das Projektbudget ist verhandelbar! Ich bin bereit 1000€ und mehr dafür auszugeben, die 30€ hier sind nur um die Anzeige einzustellen.
Ich freue mich auf eure aussagekräftigen Bewerbungen!
Alles Gute fürs Neue Jahr 2026.