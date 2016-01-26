Guppy MA
true = 1 and false = 0 so you get
chera: if(dema3Buffer[0] < dema5Buffer[0] < dema8Buffer[0] < dema10Buffer[0] < dema12Buffer[0] < dema15Buffer[0] < dema30Buffer[0] < dema35Buffer[0] < dema40Buffer[0]
if( 3 < 2 < 1 ) if( false < 1 ) if( 0 < 1 ) if( true )
if( 3 > 2 > 1 ) if( true > 1 ) if( 1 > 1 ) if( false )
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Hi All,
When trying to code Guppy I'm getting un-expected trades, any ideas why does those trades happen?
The first sell order is correct, but second sell order is unexpected.
Open order code is below:
ENUM_ORDER_TYPE signal=WRONG_VALUE;
if(dema3Buffer[0]<dema5Buffer[0]<dema8Buffer[0]<dema10Buffer[0]<dema12Buffer[0]<dema15Buffer[0]<dema30Buffer[0]<dema35Buffer[0]<dema40Buffer[0]<dema45Buffer[0]<dema50Buffer[0]<dema60Buffer[0])
signal=ORDER_TYPE_SELL; // sell conditions
else
{
if(dema3Buffer[0]>dema5Buffer[0]>dema8Buffer[0]>dema10Buffer[0]>dema12Buffer[0]>dema15Buffer[0]>dema30Buffer[0]>dema35Buffer[0]>dema40Buffer[0]>dema45Buffer[0]>dema50Buffer[0]>dema60Buffer[0])
signal=ORDER_TYPE_BUY; // buy conditions
}
//--- additional checking
if(signal!=WRONG_VALUE)
if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED))
if(Bars(_Symbol,_Period)>100)
{
CTrade trade;
trade.PositionOpen(_Symbol,signal,PositionSize,
SymbolInfoDouble(_Symbol,signal==ORDER_TYPE_SELL ? SYMBOL_BID:SYMBOL_ASK),
0,0);
}