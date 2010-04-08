Crash report on Windows 2000 Pro system

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Hope this helps,


Time : 2010.04.08 03:53

Program : Client Terminal
Version : 4.00 (build: 226, 24 Mar 2009)
OS : Windows 2000 Professional 5.0 Service Pack 4 (Build 2195)
Processors : 2 x X86 (level 6)
Memory : 1038444/620396 kb
Exception : C000001D
Address : 00554EFF
Access Type : NA
Access Addr : 00000000

Registers : EAX=00000002 CS=001b EIP=00554EFF EFLGS=00010206
: EBX=03281321 SS=0023 ESP=06AEB2B4 EBP=00000000
: ECX=00000000 DS=0023 ESI=06AEF89C FS=0038
: EDX=0318AFB8 ES=0023 EDI=06AEF891 GS=0000

Stack Trace : 00000000 00000000 00000000 00000000
: 00000000 00000000 00000000 00000000
: 00000000 00000000 00000000 00000000
: 00000000 00000000 00000000 00000000

Modules :
1 : 00400000 004BB000 l:\program files\metatrader\terminal.exe
2 : 6B2C0000 00005000 c:\winnt\system32\msimg32.dll
3 : 6C370000 000FB000 c:\winnt\system32\mfc42.dll
4 : 70BD0000 00065000 c:\winnt\system32\shlwapi.dll
5 : 71000000 00149000 c:\winnt\system32\shdocvw.dll
6 : 71160000 000FD000 c:\winnt\system32\browseui.dll
7 : 71710000 00084000 c:\winnt\system32\comctl32.dll
8 : 745E0000 002C6000 c:\winnt\system32\msi.dll
9 : 74FD0000 0001E000 c:\winnt\system32\msafd.dll
10 : 75010000 00007000 c:\winnt\system32\wshtcpip.dll
11 : 75020000 00008000 c:\winnt\system32\ws2help.dll
12 : 75030000 00014000 c:\winnt\system32\ws2_32.dll
13 : 75050000 00008000 c:\winnt\system32\wsock32.dll
14 : 75150000 00010000 c:\winnt\system32\samlib.dll
15 : 751C0000 00006000 c:\winnt\system32\netrap.dll
16 : 76B30000 0003E000 c:\winnt\system32\comdlg32.dll
17 : 76FA0000 0000F000 c:\winnt\system32\ntshrui.dll
18 : 770C0000 00023000 c:\winnt\system32\cscdll.dll
19 : 773E0000 00015000 c:\winnt\system32\atl.dll
20 : 77400000 00008000 c:\winnt\system32\msacm32.drv
21 : 77410000 00013000 c:\winnt\system32\msacm32.dll
22 : 77560000 00008000 c:\winnt\system32\wdmaud.drv
23 : 77570000 00030000 c:\winnt\system32\winmm.dll
24 : 77840000 0003E000 c:\winnt\system32\cscui.dll
25 : 77950000 0002B000 c:\winnt\system32\wldap32.dll
26 : 77980000 00024000 c:\winnt\system32\dnsapi.dll
27 : 779B0000 0009B000 c:\winnt\system32\oleaut32.dll
28 : 77BF0000 00011000 c:\winnt\system32\ntdsapi.dll
29 : 77D30000 00078000 c:\winnt\system32\rpcrt4.dll
30 : 77E10000 00069000 c:\winnt\system32\user32.dll
31 : 77F40000 0003D000 c:\winnt\system32\gdi32.dll
32 : 77F80000 0007C000 c:\winnt\system32\ntdll.dll
33 : 78000000 00045000 c:\winnt\system32\msvcrt.dll
34 : 7C2D0000 00065000 c:\winnt\system32\advapi32.dll
35 : 7C340000 0000F000 c:\winnt\system32\secur32.dll
36 : 7C570000 000B3000 c:\winnt\system32\kernel32.dll
37 : 7C950000 00090000 c:\winnt\system32\clbcatq.dll
38 : 7CDC0000 00050000 c:\winnt\system32\netapi32.dll
39 : 7CE20000 00101000 c:\winnt\system32\ole32.dll
40 : 7CF30000 00256000 c:\winnt\system32\shell32.dll

Call stack :
 

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