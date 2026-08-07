Indicators: Quantora Market Volatility Monitor MT5 - Professional ATR and Volatility Dashboard
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Quantora Market Volatility Monitor MT5 - Professional ATR and Volatility Dashboard:
Professional open-source Market Volatility Monitor for MetaTrader 5. Analyzes current ATR, average ATR, ATR ratio, daily range and spread to classify market volatility in real time.
Author: Bilal Gunay