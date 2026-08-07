Indicators: Quantora Trading Session Monitor MT5 - Professional Market Session and Activity Monitor
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Quantora Trading Session Monitor MT5 - Professional Market Session and Activity Monitor:
Professional open-source Trading Session Monitor for MetaTrader 5. Tracks Sydney, Tokyo, London and New York sessions, overlaps, countdowns, spread, ATR and real-time market activity.
Author: Bilal Gunay