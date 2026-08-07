Indicators: Quantora Daily Profit Loss Monitor MT5 - Professional Daily Trading Performance Monitor
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Quantora Daily Profit Loss Monitor MT5 - Professional Daily Trading Performance Monitor:
Professional open-source Daily Profit and Loss Monitor for MetaTrader 5. Tracks daily closed profit, losses, floating P/L, win rate, daily return and configurable profit targets and loss limits.
Author: Bilal Gunay