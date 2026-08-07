Indicators: Quantora Market Status Dashboard MT5 - Professional Real-Time Market Analysis Pan
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Quantora Market Status Dashboard MT5 - Professional Real-Time Market Analysis Pan:
Professional open-source Market Status Dashboard for MetaTrader 5. Monitor spread, ATR volatility, volume activity, daily range, ADR usage, trading sessions and overall market conditions in real time.
Author: Bilal Gunay