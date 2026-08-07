Indicators: Quantora Pip Value Calculator MT5 - Professional Pip and Point Value Calculator

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Quantora Pip Value Calculator MT5 - Professional Pip and Point Value Calculator:

Professional open-source Pip Value Calculator for MetaTrader 5. Calculates broker-specific pip and point values using real symbol specifications, lot size, tick size, tick value and account currency.

Quantora Pip Value Calculator MT5 - Professional Pip and Point Value Calculator

Author: Bilal Gunay

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