Indicators: Quantora Pip Value Calculator MT5 - Professional Pip and Point Value Calculator
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Quantora Pip Value Calculator MT5 - Professional Pip and Point Value Calculator:
Professional open-source Pip Value Calculator for MetaTrader 5. Calculates broker-specific pip and point values using real symbol specifications, lot size, tick size, tick value and account currency.
Author: Bilal Gunay