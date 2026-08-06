Experts: Quantora Risk Calculator MT4 - Professional Trade Risk and Reward Calculator

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Quantora Risk Calculator MT4 - Professional Trade Risk and Reward Calculator:

Professional open-source Risk Calculator for MetaTrader 4. Calculates money risk, account risk percentage, potential profit, Reward-to-Risk ratio, margin requirement and risk level.

Quantora Risk Calculator MT4 - Professional Trade Risk and Reward Calculator

Author: Bilal Gunay

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