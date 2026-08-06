Experts: Quantora Position Size Calculator MT5
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Quantora Position Size Calculator MT5:
Professional open-source Position Size Calculator for MetaTrader 5. Calculates broker-compatible lot size using account value, risk percentage, fixed risk amount and Stop Loss distance.
Author: Bilal Gunay