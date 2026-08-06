Experts: Quantora Trailing Stop Manager - Automatic Trailing Stop Utility for MetaTrader 4

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Quantora Trailing Stop Manager - Automatic Trailing Stop Utility for MetaTrader 4:

Professional open-source Trailing Stop manager for MetaTrader 4 with adjustable trailing start, distance, step, minimum profit filter, Magic Number filtering and a modern Quantora dashboard.

Quantora Trailing Stop Manager - Automatic Trailing Stop Utility for MetaTrader 4

Author: Bilal Gunay

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