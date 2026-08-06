Experts: Quantora Break Even Manager MT4 - Professional Automatic Break Even Utility
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Quantora Break Even Manager MT4 - Professional Automatic Break Even Utility:
Professional open-source Break Even manager for MetaTrader 4. Automatically moves Stop Loss to Break Even using adjustable trigger, offset, Magic Number filtering and a modern Quantora dashboard.
Author: Bilal Gunay