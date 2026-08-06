Experts: Quantora Break Even Manager MT5 - Professional Automatic Break Even Utility

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Quantora Break Even Manager MT5 - Professional Automatic Break Even Utility:

Professional open-source Break Even manager for MetaTrader 5. Automatically moves Stop Loss to Break Even with adjustable trigger, offset, Magic Number filtering and a modern Quantora dashboard.

Quantora Break Even Manager MT5 - Professional Automatic Break Even Utility

Author: Bilal Gunay

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