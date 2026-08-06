Experts: Quantora Trade Manager MT5 - Professional Position Management Utility
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Quantora Trade Manager MT5 - Professional Position Management Utility:
Professional open-source trade management utility for MetaTrader 5. Automatically manages Stop Loss, Take Profit, Break Even and Trailing Stop for existing positions while providing a professional real-time dashboard.
Author: Bilal Gunay