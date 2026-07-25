Indicators: Session-Based Liquidity Breakout
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Session-Based Liquidity Breakout:
Session-Based Liquidity Breakout & Fibonacci Retracement Strategy (often used in Forex or Crypto trading). It simplifies trading by avoiding complex Smart Money Concepts (SMC) like Order Blocks or Fair Value Gaps, relying instead on Asian Session liquidity, timing (session open), and Fibonacci levels.
Author: Israr Hussain Shah