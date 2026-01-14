Cannot edit textbox
Roberto Emile:You need to show the relevant code if you need coding help.
Hi, I am trying to develop an EA with a quick trade functionality. I have a textbox for the lot size, take profit, and stop loss. However, I am unable to edit the text boxes and actually type in values. I have to right click on it, go to properties and only then can I enter the lot size, take profit and stop loss. How can I edit the textbox directly from the chart?
Thanks.
Alain Verleyen #:
Please find the code attached.
#property strict #property version "3.10" #include <Trade/Trade.mqh> namespace Util { bool IsForexSymbol(const string sym) { long mode=(long)SymbolInfoInteger(sym,SYMBOL_TRADE_CALC_MODE); return (mode==SYMBOL_CALC_MODE_FOREX || mode==SYMBOL_CALC_MODE_FOREX_NO_LEVERAGE); } double PipSize(const string sym) { int digits=(int)SymbolInfoInteger(sym,SYMBOL_DIGITS); double pt=SymbolInfoDouble(sym,SYMBOL_POINT); if(digits==5 || digits==3) return pt*10.0; return pt; } double UnitMovePrice(const string sym) { return IsForexSymbol(sym) ? PipSize(sym) : 1.0; // 1 pip for FX, 1 point for indices } double DistanceToPrice(const string sym, const double units) { if(units<=0.0) return 0.0; if(IsForexSymbol(sym)) return units*PipSize(sym); return units; } double SpreadInUnits(const string sym, const double bid, const double ask) { if(IsForexSymbol(sym)) { double pip=PipSize(sym); if(pip<=0.0) return 0.0; return (ask-bid)/pip; } return (ask-bid); } string FormatSpread(const string sym, const double v) { if(IsForexSymbol(sym)) return DoubleToString(v,1); return DoubleToString(v,2); } double RoundToTick(const string sym, double price) { int digits=(int)SymbolInfoInteger(sym,SYMBOL_DIGITS); double tick=SymbolInfoDouble(sym,SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE); if(tick>0.0) price=MathRound(price/tick)*tick; return NormalizeDouble(price,digits); } bool TryGetPositiveDouble(string s_in, double &out) { string s=s_in; StringTrimLeft(s); StringTrimRight(s); if(s=="") return false; double v=StringToDouble(s); if(v<=0.0) return false; out=v; return true; } bool TradingAllowed() { return TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED) && MQLInfoInteger(MQL_TRADE_ALLOWED) && AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_ALLOWED); } bool CheckStopsLevelOk(const string sym, const double entry_price, const double sl, const double tp) { int stops_level_points=(int)SymbolInfoInteger(sym,SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL); double pt=SymbolInfoDouble(sym,SYMBOL_POINT); if(pt<=0.0) return true; double min_dist=stops_level_points*pt; if(min_dist<=0.0) return true; if(sl>0.0 && MathAbs(entry_price-sl)<min_dist) return false; if(tp>0.0 && MathAbs(entry_price-tp)<min_dist) return false; return true; } bool LotsFromRiskPerUnit(const string sym, const bool is_buy, const double risk_per_unit, double &lots_out) { if(risk_per_unit<=0.0) return false; MqlTick tick; if(!SymbolInfoTick(sym,tick)) return false; double unit=UnitMovePrice(sym); if(unit<=0.0) return false; double entry=is_buy ? tick.ask : tick.bid; double close=is_buy ? (entry+unit) : (entry-unit); entry=RoundToTick(sym,entry); close=RoundToTick(sym,close); double profit_1lot=0.0; ENUM_ORDER_TYPE otype=is_buy ? ORDER_TYPE_BUY : ORDER_TYPE_SELL; if(!OrderCalcProfit(otype,sym,1.0,entry,close,profit_1lot)) return false; double value_per_unit_per_lot=MathAbs(profit_1lot); if(value_per_unit_per_lot<=0.0) return false; double raw=risk_per_unit/value_per_unit_per_lot; double vmin =SymbolInfoDouble(sym,SYMBOL_VOLUME_MIN); double vmax =SymbolInfoDouble(sym,SYMBOL_VOLUME_MAX); double step =SymbolInfoDouble(sym,SYMBOL_VOLUME_STEP); if(step<=0.0) step=0.01; raw=MathMax(vmin, MathMin(vmax, raw)); double lots=MathCeil(raw/step)*step; // round up lots=MathMax(vmin, MathMin(vmax, lots)); lots_out=lots; return true; } } class CQuickOnChart { private: CTrade m_trade; long m_chart; int m_corner; int m_x0, m_y0; int m_editH; int m_btnW, m_btnH, m_spreadW; int m_gapX, m_gapY; int m_lblFont; int m_riskLblW; int m_riskEdW; // cached geometry (corner-relative pixel coords) int m_riskEd_x, m_riskEd_y, m_riskEd_w, m_riskEd_h; int m_slEd_x, m_slEd_y, m_slEd_w, m_slEd_h; int m_tpEd_x, m_tpEd_y, m_tpEd_w, m_tpEd_h; // "armed" selection: first click selects, second click lets MT5 type bool m_armRisk, m_armSL, m_armTP; string nRiskLbl, nRiskEd; string nSLLbl, nSLEd; string nTPLbl, nTPEd; string nSellBtn, nSpreadBtn, nBuyBtn; private: bool CreateLabel(const string name, const string text, int x, int y, int fontSize, color col) { ObjectDelete(m_chart,name); if(!ObjectCreate(m_chart,name,OBJ_LABEL,0,0,0)) return false; ObjectSetInteger(m_chart,name,OBJPROP_CORNER,m_corner); ObjectSetInteger(m_chart,name,OBJPROP_XDISTANCE,x); ObjectSetInteger(m_chart,name,OBJPROP_YDISTANCE,y); ObjectSetInteger(m_chart,name,OBJPROP_FONTSIZE,fontSize); ObjectSetInteger(m_chart,name,OBJPROP_COLOR,col); ObjectSetString (m_chart,name,OBJPROP_TEXT,text); ObjectSetInteger(m_chart,name,OBJPROP_SELECTABLE,false); ObjectSetInteger(m_chart,name,OBJPROP_BACK,false); ObjectSetInteger(m_chart,name,OBJPROP_ZORDER,0); return true; } bool CreateEdit(const string name, int x, int y, int w, int h, const string text="") { ObjectDelete(m_chart,name); if(!ObjectCreate(m_chart,name,OBJ_EDIT,0,0,0)) return false; ObjectSetInteger(m_chart,name,OBJPROP_CORNER,m_corner); ObjectSetInteger(m_chart,name,OBJPROP_XDISTANCE,x); ObjectSetInteger(m_chart,name,OBJPROP_YDISTANCE,y); ObjectSetInteger(m_chart,name,OBJPROP_XSIZE,w); ObjectSetInteger(m_chart,name,OBJPROP_YSIZE,h); ObjectSetInteger(m_chart,name,OBJPROP_BGCOLOR,clrWhite); ObjectSetInteger(m_chart,name,OBJPROP_COLOR,clrBlack); ObjectSetInteger(m_chart,name,OBJPROP_BORDER_COLOR,clrSilver); ObjectSetInteger(m_chart,name,OBJPROP_FONTSIZE,14); ObjectSetInteger(m_chart,name,OBJPROP_ZORDER,1000); ObjectSetString (m_chart,name,OBJPROP_TEXT,text); // selectable must be true for focus/caret ObjectSetInteger(m_chart,name,OBJPROP_SELECTABLE,true); ObjectSetInteger(m_chart,name,OBJPROP_BACK,false); return true; } bool CreateButton(const string name, int x, int y, int w, int h, const string text, color bg, color fg, color border=clrWhite, int fontSize=16) { ObjectDelete(m_chart,name); if(!ObjectCreate(m_chart,name,OBJ_BUTTON,0,0,0)) return false; ObjectSetInteger(m_chart,name,OBJPROP_CORNER,m_corner); ObjectSetInteger(m_chart,name,OBJPROP_XDISTANCE,x); ObjectSetInteger(m_chart,name,OBJPROP_YDISTANCE,y); ObjectSetInteger(m_chart,name,OBJPROP_XSIZE,w); ObjectSetInteger(m_chart,name,OBJPROP_YSIZE,h); ObjectSetInteger(m_chart,name,OBJPROP_BGCOLOR,bg); ObjectSetInteger(m_chart,name,OBJPROP_COLOR,fg); ObjectSetInteger(m_chart,name,OBJPROP_BORDER_COLOR,border); ObjectSetInteger(m_chart,name,OBJPROP_FONTSIZE,fontSize); ObjectSetString (m_chart,name,OBJPROP_TEXT,text); ObjectSetInteger(m_chart,name,OBJPROP_SELECTABLE,false); ObjectSetInteger(m_chart,name,OBJPROP_BACK,false); ObjectSetInteger(m_chart,name,OBJPROP_ZORDER,500); return true; } string GetText(const string obj) const { return ObjectGetString(m_chart,obj,OBJPROP_TEXT); } void SetText(const string obj, const string text) { ObjectSetString(m_chart,obj,OBJPROP_TEXT,text); } bool Hit(const int mx, const int my, const int x, const int y, const int w, const int h) const { return (mx>=x && mx<=x+w && my>=y && my<=y+h); } void SelectOnly(const string obj) { // deselect all our edits first ObjectSetInteger(m_chart,nRiskEd,OBJPROP_SELECTED,false); ObjectSetInteger(m_chart,nSLEd, OBJPROP_SELECTED,false); ObjectSetInteger(m_chart,nTPEd, OBJPROP_SELECTED,false); ObjectSetInteger(m_chart,obj,OBJPROP_SELECTED,true); ChartRedraw(m_chart); } void ArmEditByHit(const int mx, const int my) { // If user clicks inside edit rect, we "arm" it by selecting it. // Next click (handled by terminal) places caret & typing works. if(Hit(mx,my,m_riskEd_x,m_riskEd_y,m_riskEd_w,m_riskEd_h)) { SelectOnly(nRiskEd); m_armRisk=true; m_armSL=false; m_armTP=false; return; } if(Hit(mx,my,m_slEd_x,m_slEd_y,m_slEd_w,m_slEd_h)) { SelectOnly(nSLEd); m_armRisk=false; m_armSL=true; m_armTP=false; return; } if(Hit(mx,my,m_tpEd_x,m_tpEd_y,m_tpEd_w,m_tpEd_h)) { SelectOnly(nTPEd); m_armRisk=false; m_armSL=false; m_armTP=true; return; } // click outside -> disarm m_armRisk=false; m_armSL=false; m_armTP=false; } void Execute(bool is_buy) { if(!Util::TradingAllowed()) return; double risk_per_unit=0.0; if(!Util::TryGetPositiveDouble(GetText(nRiskEd), risk_per_unit)) return; double lots=0.0; if(!Util::LotsFromRiskPerUnit(_Symbol, is_buy, risk_per_unit, lots)) return; MqlTick tick; if(!SymbolInfoTick(_Symbol,tick)) return; double entry=is_buy ? tick.ask : tick.bid; double sl_units=0.0, tp_units=0.0; bool hasSL=Util::TryGetPositiveDouble(GetText(nSLEd), sl_units); bool hasTP=Util::TryGetPositiveDouble(GetText(nTPEd), tp_units); double sl=0.0, tp=0.0; if(hasSL) { double dist=Util::DistanceToPrice(_Symbol, sl_units); sl = is_buy ? (entry-dist) : (entry+dist); sl = Util::RoundToTick(_Symbol, sl); } if(hasTP) { double dist=Util::DistanceToPrice(_Symbol, tp_units); tp = is_buy ? (entry+dist) : (entry-dist); tp = Util::RoundToTick(_Symbol, tp); } if(!Util::CheckStopsLevelOk(_Symbol, entry, sl, tp)) return; bool ok = is_buy ? m_trade.Buy(lots,_Symbol,0.0,sl,tp) : m_trade.Sell(lots,_Symbol,0.0,sl,tp); if(!ok) Print("Order failed: ", m_trade.ResultRetcodeDescription()); } public: CQuickOnChart() { m_trade.SetExpertMagicNumber(18018); m_trade.SetDeviationInPoints(20); m_chart=0; m_corner=CORNER_LEFT_UPPER; m_x0=65; m_y0=22; m_lblFont=11; m_editH=30; m_btnW=235; m_btnH=56; m_spreadW=105; m_gapX=10; m_gapY=12; m_riskLblW=34; m_riskEdW=280; // shorter as requested m_armRisk=false; m_armSL=false; m_armTP=false; nRiskLbl ="Q_RiskLbl"; nRiskEd ="Q_RiskEd"; nSLLbl ="Q_SLLbl"; nSLEd ="Q_SLEd"; nTPLbl ="Q_TPLbl"; nTPEd ="Q_TPEd"; nSellBtn ="Q_SellBtn"; nSpreadBtn ="Q_SpreadBtn"; nBuyBtn ="Q_BuyBtn"; } bool Create(const long chart_id) { m_chart=chart_id; int x=m_x0; int y=m_y0; int totalW = m_btnW + m_gapX + m_spreadW + m_gapX + m_btnW; int riskW = m_riskLblW + m_gapX + m_riskEdW; int riskX = x + (totalW - riskW)/2; CreateLabel(nRiskLbl,"Risk",riskX,y+5,m_lblFont,clrBlack); m_riskEd_x = riskX+m_riskLblW+m_gapX; m_riskEd_y = y; m_riskEd_w = m_riskEdW; m_riskEd_h = m_editH; CreateEdit(nRiskEd, m_riskEd_x, m_riskEd_y, m_riskEd_w, m_riskEd_h, ""); y += m_editH + m_gapY; int sellX = x; int spreadX = sellX + m_btnW + m_gapX; int buyX = spreadX + m_spreadW + m_gapX; CreateButton(nSellBtn, sellX, y, m_btnW, m_btnH, "", clrTomato, clrWhite, clrWhite, 16); CreateButton(nSpreadBtn, spreadX,y, m_spreadW, m_btnH, "", clrWhite, clrBlack, clrWhite, 18); CreateButton(nBuyBtn, buyX, y, m_btnW, m_btnH, "", clrDodgerBlue, clrWhite, clrWhite, 16); // labels between buttons and edits int labelY = y + m_btnH + 4; // moved slightly further DOWN int editY = labelY + 18 + 42; CreateLabel(nSLLbl,"Stop", sellX, labelY, m_lblFont, clrBlack); CreateLabel(nTPLbl,"Limit", buyX, labelY, m_lblFont, clrBlack); m_slEd_x = sellX; m_slEd_y = editY; m_slEd_w = m_btnW; m_slEd_h = m_editH; m_tpEd_x = buyX; m_tpEd_y = editY; m_tpEd_w = m_btnW; m_tpEd_h = m_editH; CreateEdit(nSLEd, m_slEd_x, m_slEd_y, m_slEd_w, m_slEd_h, ""); CreateEdit(nTPEd, m_tpEd_x, m_tpEd_y, m_tpEd_w, m_tpEd_h, ""); UpdatePrices(); ChartRedraw(m_chart); return true; } void Destroy() { string objs[] = {nRiskLbl,nRiskEd,nSLLbl,nSLEd,nTPLbl,nTPEd,nSellBtn,nSpreadBtn,nBuyBtn}; for(int i=0;i<ArraySize(objs);i++) ObjectDelete(m_chart,objs[i]); } void UpdatePrices() { MqlTick tick; if(!SymbolInfoTick(_Symbol,tick)) return; int digits=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_DIGITS); SetText(nSellBtn, DoubleToString(tick.bid,digits)); SetText(nBuyBtn, DoubleToString(tick.ask,digits)); double sp = Util::SpreadInUnits(_Symbol,tick.bid,tick.ask); SetText(nSpreadBtn, Util::FormatSpread(_Symbol,sp)); } void OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { // First click on edit area: we select it (arm it). Second click types. if(id==CHARTEVENT_CLICK) { int mx=(int)lparam; int my=(int)dparam; ArmEditByHit(mx,my); return; } if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK) { if(sparam==nBuyBtn) { Execute(true); return; } if(sparam==nSellBtn) { Execute(false); return; } // if user clicks the edit object directly, ensure selection if(sparam==nRiskEd) { SelectOnly(nRiskEd); return; } if(sparam==nSLEd) { SelectOnly(nSLEd); return; } if(sparam==nTPEd) { SelectOnly(nTPEd); return; } } } }; CQuickOnChart g_quick; int OnInit() { if(!g_quick.Create(0)) return INIT_FAILED; return INIT_SUCCEEDED; } void OnDeinit(const int reason) { g_quick.Destroy(); } void OnTick() { g_quick.UpdatePrices(); } void OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { g_quick.OnChartEvent(id,lparam,dparam,sparam); }
Roberto Emile:
