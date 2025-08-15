Indicators: Bollinger Bands Crossover Signals

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Bollinger Bands Crossover Signals:

Indicator Description – Bollinger Bands Crossover Signals Name: Bollinger Bands Crossover Signals Version: 1.0 Author: BENALI Link: https://www.mql5.com/en/users/dahmi_benali

Bollinger Bands Crossover Signals

Author: Abderrahmane Benali

 
your code shows sell arrow based on middle band and not upper band please recheck
 
Automated-Trading:

Bollinger Bands Crossover Signals:

Author: Abderrahmane Benali

Am not seeing the code
Let us see
 
Derrick Hopeson #:
Am not seeing the code
Let us see

Click here 

1

 
Burhanuddin Rajbhai #:
يُظهر الكود الخاص بك سهم البيع بناءً على النطاق الأوسط وليس النطاق العلوي، يرجى إعادة التحقق

 Yes, there is a mistake in bringing the previous data.. It has been fixed.. Thank you for your observation.

 
Automated-Trading:

Bollinger Bands Crossover Signals:

Author: Abderrahmane Benali

I like indicator but l don't have money to buy it but l like it 
 
Kudzai Maorera #:
I like indicator but l don't have money to buy it but l like it 

This is Free !

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