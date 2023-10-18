Error 5040
download older version and block updates.
i would like to solve it or want moderators to report this if its a bug or looking forward for any demo code which imports some demo bars using CustomTicksAdd function to a demo custom symbol on mt5 build 4016
for e.g.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- create timer EventSetTimer(1); //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- destroy timer EventKillTimer(); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Timer function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTimer() { //--- ResetLastError(); MqlTick tick[1]; tick[0].bid = 1.2; tick[0].ask = 1.21; tick[0].flags= TICK_FLAG_BID|TICK_FLAG_ASK; tick[0].volume =10; tick[0].volume_real =12; tick[0].time = TimeGMT(); tick[0].time_msc=0; if(!CustomTicksAdd("a_STRAXUSDT",tick)) { Print ("Error ",GetLastError()); } } //+------------------------------------------------------------------+
i would like to solve it or want moderators to report this if its a bug or looking forward for any demo code which imports some demo bars using CustomTicksAdd function to a demo custom symbol on mt5 build 4016
for e.g.
What is the "path" of the symbol when it was created ?
(on 4000 it works , are you using a beta version perhaps?)
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- create timer EventSetTimer(1); //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- destroy timer EventKillTimer(); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Timer function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTimer() { //--- ResetLastError(); MqlTick tick[1]; tick[0].bid = 1.2; tick[0].ask = 1.21; tick[0].flags= TICK_FLAG_BID|TICK_FLAG_ASK; tick[0].volume =10; tick[0].volume_real =12; tick[0].time = TimeGMT(); tick[0].time_msc=0; string symbol_name="a_STRAXUSDT"; if(CustomTicksAdd(symbol_name,tick)==-1) { int error=GetLastError(); Print ("Error ",GetLastError()); if(error==5300){ if(CustomSymbolCreate(symbol_name,"",NULL)){ Print("Created "+symbol_name); }else{ Print("Cannot create "+symbol_name+" #"+IntegerToString(GetLastError())); } }else if(error==4302){ if(SymbolSelect(symbol_name,true)){ Print("Selecting "+symbol_name); }else{ Print("Cannot select "+symbol_name+" #"+IntegerToString(GetLastError())); } } }else{ Print("Added tick"); ExpertRemove(); } } //+------------------------------------------------------------------+
path is Custom/
i checked it says Added tick but in reality does not add any bar on symbol on build 4016.
i think you must add the first bar if it has no origin.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- create timer EventSetTimer(1); //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- destroy timer EventKillTimer(); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Timer function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTimer() { //--- ResetLastError(); MqlTick tick[1]; tick[0].bid = 1.2; tick[0].ask = 1.21; tick[0].flags= TICK_FLAG_BID|TICK_FLAG_ASK; tick[0].volume =10; tick[0].volume_real =12; tick[0].time = TimeGMT(); tick[0].time_msc=0; string symbol_name="a_STRAXUSDT"; if(CustomTicksAdd(symbol_name,tick)==-1) { int error=GetLastError(); Print ("Error ",GetLastError()); if(error==5300){ if(CustomSymbolCreate(symbol_name,"",NULL)){ Print("Created "+symbol_name); }else{ Print("Cannot create "+symbol_name+" #"+IntegerToString(GetLastError())); } }else if(error==4302){ if(SymbolSelect(symbol_name,true)){ Print("Selecting "+symbol_name); }else{ Print("Cannot select "+symbol_name+" #"+IntegerToString(GetLastError())); } } }else{ Print("Added tick"); MqlRates rates[]; ArrayResize(rates,1,0); rates[0].time=flatten_time(tick[0].time,60); rates[0].open=tick[0].bid; rates[0].spread=(int)((tick[0].ask-tick[0].bid)/0.01); rates[0].close=tick[0].bid; rates[0].tick_volume=1; rates[0].high=tick[0].bid; rates[0].low=tick[0].bid; rates[0].real_volume=0; if(CustomRatesUpdate(symbol_name,rates,1)>0){ Print("DONE"); }else{ Print("Cannot start M1 rates "+IntegerToString(GetLastError())); } ExpertRemove(); } } //+------------------------------------------------------------------+ datetime flatten_time(datetime time,int seconds){ datetime flat=(datetime)(((long)(seconds))*((long)(MathFloor(((double)time)/((double)seconds))))); return(flat); }
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Im getting Error 5040 since recent update on MT5
All program were working fine om previous build and my mt5 version is 4016
It includes CustomTicksAdd function