Subscribing to a MT4 signal on an MT5 account
Georgios Baizanis: is there a way to subscribe to a MT4 signal on an MT5 account using MQL5 signals?
No, not directly possible! The two platforms are not compatible.
- Use a MT4 account to subscribe to a MT4 signal, and ...
- Use a MT5 account to subscribe to a MT5 signal.
