Subscribing to a MT4 signal on an MT5 account

is there a way to subscribe to a MT4 signal on an MT5 account using MQL5 signals?
 
No, not directly possible! The two platforms are not compatible.

  • Use a MT4 account to subscribe to a MT4 signal, and ...
  • Use a MT5 account to subscribe to a MT5 signal.
